Нікополь: Росіяни стріляли з важкої артилерії, пошкодили десяток будівель

Росіяни вночі обстріляли з важкої артилерії Нікополь: у місті пошкоджені будинки і газогін, спалахнула пожежа на місцевому підприємстві.

Джерело: голова ОВА Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Дослівно: "Обійшлося без постраждалих. У місті понівечені 10 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газогін.

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Російські снаряди прилетіли і в місцеве підприємство з вивезення побутових відходів. Там сталося загоряння. Вогнеборці з полум’ям впоралися. Серйозно пошкоджені автівки підприємства".