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Никополь: Россияне стреляли из тяжелой артиллерии, повредили десяток зданий

"Украинская правда"Воскресенье, 30 октября 2022, 06:25
Никополь: Россияне стреляли из тяжелой артиллерии, повредили десяток зданий
ФОТО: T.me/dnipropetrovskaODA

Россияне ночью обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь: в городе повреждены дома и газопровод, вспыхнул пожар на местном предприятии.

Источник: глава ОГА Днепропетровской области Валентин Резниченко

Дословно: "Обошлось без пострадавших. В городе изуродованы 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод.

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Российские снаряды прилетели и в местное предприятие по вывозу бытовых отходов. Там произошло возгорание. Пожарные с пламенем справились. Серьезно повреждены автомобили предприятия".

Темы: Днепропетровская областьвойнаРосcия
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