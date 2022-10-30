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CША закликали Росію повернутися до "зернової угоди"

"Європейська правда"Неділя, 30 жовтня 2022, 07:45

Сполучені Штати Америки відреагували на вихід РФ з ініціативи щодо експорту зерна з українських портів, закликавши Кремль повернутися до домовленості.

Як повідомляє "Європейська правда", з такою заявою виступив держсекретар Ентоні Блінкен.

Від імені США він висловив жаль з приводу рішення Росії та нагадав, що від продовження дії домовленості залежить продовольча безпека багатьох бідніших країн світу, та попередні кілька місяців вже дозволили вивезти понад 9 млн кубометрів врожаю і знизити глобальні ціни. 

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"Ініціатива стала успішною і має продовжуватися. Будь-які дії Росії, спрямовані на зрив цього критично важливого експорту зерна, фактично є заявою, що народи й родини по всьому світу мають платити за їжу більше або голодувати. Призупинивши участь у домовленості, Росія знову перетворює їжу на зброю у війні, яку розпочала, і це прямо б’є по країнах з низьким та середнім рівнем доходу і глобальним продовольчим цінам та погіршує і без того складну кризу…

Закликаємо владу РФ відновити участь в ініціативі, повністю дотримуватися домовленостей і працювати на те, щоб люди у всьому світі могли і далі отримувати переваги, яким посприяла ініціатива", - заявив Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. У Міноборони РФ заявили, що ціллю атаки у Севастопольській бухті стали кораблі Чорноморського флоту, які нібито були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія знайшла надуманий привід для виходу з угоди, та що чекає на реакцію ООН й Туреччини. 

В ООН прокоментували, що "підтримують контакти" з російською владою після повідомлень про вихід з ініціативи. 

Варто зазначити, що дія "зернової угоди" повинна була завершитись у листопаді, і Росія погрожувала вийти з угоди, якщо не будуть виконані її вимоги.

Теми: СШАРосіязерно
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