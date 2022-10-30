США призвали Россию вернуться к "зерновому соглашению"

Соединенные Штаты Америки отреагировали на выход РФ из инициативы по экспорту зерна из украинских портов, призвав Кремль вернуться к договоренности.

Как сообщает "Европейская правда", с таким заявлением выступил госсекретарь Энтони Блинкен.

От имени США он выразил сожаление по поводу решения России и напомнил, что от продолжения действия договоренности зависит продовольственная безопасность многих бедных стран мира, и предыдущие несколько месяцев уже позволили вывезти более 9 млн кубометров урожая и снизить глобальные цены.

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"Инициатива стала успешной и должна продолжаться. Любые действия России, направленные на срыв этого критически важного экспорта зерна, фактически является заявлением, что народы и семьи по всему миру должны платить за еду больше или голодать. Приостановив участие в договоренности, Россия снова превращает пищу в оружие в войне, которую начала, и это прямо бьет по странам с низким и средним уровнем дохода и глобальным продовольственным ценам и ухудшает и без того сложный гуманитарный кризис...

Призываем власти РФ возобновить участие в инициативе, полностью соблюдать договоренности и работать на то, чтобы люди во всем мире могли и дальше получать преимущества, которые появились благодаря инициативе", - заявил Энтони Блинкен.

Напомним, 29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения", назвав терактом атаки против военных кораблей в Севастопольской бухте. В Минобороны РФ заявили, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, которые якобы были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия нашла надуманный повод для выхода из соглашения, и что ждет реакции ООН и Турции.

В ООН прокомментировали, что "поддерживают контакты" с российскими властями после сообщений о выходе из инициативы.

Стоит отметить, что действие "зерновой сделки" должно было завершиться в ноябре, и Россия угрожала выйти из соглашения, если не будут выполнены ее требования.