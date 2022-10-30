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"Гарна була доба": ЗСУ ліквідували майже тисячу окупантів

Роман ПетренкоНеділя, 30 жовтня 2022, 08:29
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ДШВ

Генштаб повідомив, що 29 жовтня Збройні сили ліквідували 950 російських окупантів.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Гарна була доба, найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках".

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 71200 (+950) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2672 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5453 (+52) од,
  • артилерійських систем – 1724 (+16) од,
  • РСЗВ – 383 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 197 (+2) од,
  • літаків – 274 (+1) од,
  • гелікоптерів – 252 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1412 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 352 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4120 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 154 (+2).

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Теми: Збройні силивійнаГенштаб
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