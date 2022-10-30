Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Гарна була доба": ЗСУ ліквідували майже тисячу окупантів

Роман ПетренкоНеділя, 30 жовтня 2022, 08:29
Гарна була доба: ЗСУ ліквідували майже тисячу окупантів
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ДШВ

Генштаб повідомив, що 29 жовтня Збройні сили ліквідували 950 російських окупантів.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Гарна була доба, найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках".

Реклама:

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 71200 (+950) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2672 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5453 (+52) од,
  • артилерійських систем – 1724 (+16) од,
  • РСЗВ – 383 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 197 (+2) од,
  • літаків – 274 (+1) од,
  • гелікоптерів – 252 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1412 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 352 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4120 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 154 (+2).

Теми: Збройні силивійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Збройні сили
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
Усі новини...
Реклама: