"Хорошие были сутки": ВСУ ликвидировали почти тысячу оккупантов
Воскресенье, 30 октября 2022, 08:29
Генштаб сообщил, что 29 октября Вооруженные силы ликвидировали 950 российских оккупантов.
Источник: Генштаб
Дословно: "Хорошие были сутки, наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях".
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 71200 (+950) человек ликвидировано,
- танков - 2672 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 5453 (+52) ед,
- артиллерийских систем - 1724 (+16) ед,
- РСЗО - 383 (+3) ед,
- средства ПВО - 197 (+2) ед,
- самолетов - 274 (+1) ед,
- вертолетов - 252 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1412 (+6),
- крылатые ракеты - 352 (+1),
- корабли / катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4120 (+13) ед,
- специальная техника - 154 (+2).