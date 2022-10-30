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"Хорошие были сутки": ВСУ ликвидировали почти тысячу оккупантов

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 октября 2022, 08:29
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ДШВ

Генштаб сообщил, что 29 октября Вооруженные силы ликвидировали 950 российских оккупантов.

Источник: Генштаб

Дословно: "Хорошие были сутки, наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях".

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.10 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 71200 (+950) человек ликвидировано,
  • танков - 2672 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 5453 (+52) ед,
  • артиллерийских систем - 1724 (+16) ед,
  • РСЗО - 383 (+3) ед,
  • средства ПВО - 197 (+2) ед,
  • самолетов - 274 (+1) ед,
  • вертолетов - 252 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1412 (+6),
  • крылатые ракеты - 352 (+1),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4120 (+13) ед,
  • специальная техника - 154 (+2).

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Темы: Вооруженные силывойнаГенштаб
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