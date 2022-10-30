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У бойовиків на Луганщині проблеми з грошима – Гайдай

Ірина БалачукНеділя, 30 жовтня 2022, 09:14
У бойовиків на Луганщині проблеми з грошима – Гайдай
Луганщина. Фото ілюстративне з Facebook Гайдая

Російським загарбникам, які перебувають у Луганській області, кілька місяців не виплачують призначені гроші, так само окупанти не можуть виплатили мешканцям обіцяні компенсації за знищене житло у Сєвєродонецьку.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram  

Пряма мова Гайдая: "Бойовики вже не один місяць не можуть отримати призначені виплати. Хоча знають, що незважаючи ні на що, новенька "лада" буде. Є сенс боротися.

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На сьогодні у Сєвєродонецьку залишається до 10 тисяч населення. Житловий фонд зруйновано на 80 %, не кажучи вже про відсутність інфраструктури.  

Однак за чотири місяці окупації ніхто навіть і не думав нічого відновлювати, навіть для пропаганди. Заявили перед псевдореферендумом про виплати компенсацій за зруйноване житло, але люди грошей так і не побачили".

Деталі: Голова ОВА також зазначив, що на Луганщині досі існують так звані "пункти пропуску між "ЛНР" і Росією", які окупанти обіцяли скасувати ще 11 жовтня. На пункті пропуску "Довжанський" охочі виїхати в РФ стоять і чекають дозволу на проїзд більше двох годин.

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Тим часом росіяни продовжують бити по населених пунктах на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Зокрема, 29 жовтня з різних видів озброєння окупанти обстріляли:

  • на Куп’янському та Лиманському напрямках: Кислівку, Крохмальне, Греківку, Зарічне, Новоєгорівку, Берестове, Невське, Ольгівку, Табаївку, Терни, Торське та Ямполівку;
  • на Бахмутському напрямку: Андріївку, Бахмут, Бахмутське, Білогорівку, Веселе, Званівку, Сіверськ, Зеленопілля, Соледар, Одрадівку, Опитне, Нью-Йорк, Васюківку, Серебрянку та Яковлівку.

Водночас, за словами Гайдая, авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 32 удари. Із них 23 – по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 – по взводних опорних пунктах, а також 6 – по позиціях протиповітряної оборони противника.

Воїни української протиповітряної оборони збили ракету Іскандер-К та 2 ворожі БпЛА "Орлан-10".

А підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 засоби протиповітряної оборони та 9 інших важливих військових об’єктів противника.

Теми: Луганська областьокупаціявійна
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