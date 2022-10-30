Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У бойовиків на Луганщині проблеми з грошима – Гайдай

Ірина БалачукНеділя, 30 жовтня 2022, 10:14
Луганщина. Фото ілюстративне з Facebook Гайдая

Російським загарбникам, які перебувають у Луганській області, кілька місяців не виплачують призначені гроші, так само окупанти не можуть виплатили мешканцям обіцяні компенсації за знищене житло у Сєвєродонецьку.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram  

Пряма мова Гайдая: "Бойовики вже не один місяць не можуть отримати призначені виплати. Хоча знають, що незважаючи ні на що, новенька "лада" буде. Є сенс боротися.

На сьогодні у Сєвєродонецьку залишається до 10 тисяч населення. Житловий фонд зруйновано на 80 %, не кажучи вже про відсутність інфраструктури.  

Однак за чотири місяці окупації ніхто навіть і не думав нічого відновлювати, навіть для пропаганди. Заявили перед псевдореферендумом про виплати компенсацій за зруйноване житло, але люди грошей так і не побачили".

Деталі: Голова ОВА також зазначив, що на Луганщині досі існують так звані "пункти пропуску між "ЛНР" і Росією", які окупанти обіцяли скасувати ще 11 жовтня. На пункті пропуску "Довжанський" охочі виїхати в РФ стоять і чекають дозволу на проїзд більше двох годин.

Тим часом росіяни продовжують бити по населених пунктах на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Зокрема, 29 жовтня з різних видів озброєння окупанти обстріляли:

ВІДЕО ДНЯ
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках: Кислівку, Крохмальне, Греківку, Зарічне, Новоєгорівку, Берестове, Невське, Ольгівку, Табаївку, Терни, Торське та Ямполівку;
  • на Бахмутському напрямку: Андріївку, Бахмут, Бахмутське, Білогорівку, Веселе, Званівку, Сіверськ, Зеленопілля, Соледар, Одрадівку, Опитне, Нью-Йорк, Васюківку, Серебрянку та Яковлівку.

Водночас, за словами Гайдая, авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 32 удари. Із них 23 – по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 – по взводних опорних пунктах, а також 6 – по позиціях протиповітряної оборони противника.

Воїни української протиповітряної оборони збили ракету Іскандер-К та 2 ворожі БпЛА "Орлан-10".

А підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 засоби протиповітряної оборони та 9 інших важливих військових об’єктів противника.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: Луганська областьокупаціявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ООН, Туреччина й Україна погодили рух 14 суден у рамках зернової угоди, Росію повідомили

Зеленський про "бойове зерно" росіян: Хворі люди

У Празі відбулася масова акція на підтримку України, до учасників звернулася Зеленська

відео, оновленоВ Індії обвалився міст: щонайменше 81 загиблий

РФ заблокувала рух 218 суден із українським зерном – Мінінфраструктури

доповненоТуреччина веде переговори з РФ про "зернову угоду", бачить підстави для оптимізму

Усі новини...
Луганська область
ЗСУ влучили в окупантів на Луганщині, десятки загиблих – Гайдай
Траса "Сватове-Кремінна" практично під контролем ЗСУ – Гайдай
ЗСУ просуваються на Луганщині, хоч і повільно – Гайдай
Останні новини
01:23
Колишній президент переміг Болсонару на виборах у Бразилії
00:58
"Багато дітей" – Вілкул про евакуацію людей із прифронтової Херсонщини
00:20
Зеленський відзначив воїнів "за хоробрість і стійкість", "особливу енергійність"
23:50
Ілон Маск планує геловінську вечірку в "замку Дракули" в Румунії – ЗМІ
23:36
ООН, Туреччина й Україна погодили рух 14 суден у рамках зернової угоди, Росію повідомили
23:12
На півдні зенітники збили ворожий штурмовик
22:51
Зеленський про "бойове зерно" росіян: Хворі люди
22:31
Росіяни обстріляли дві громади Сумщини, поранено жінку
22:19
Кілька тисяч прихильників Муссоліні вшанували 100-річчя його "походу на Рим"
21:58
"Друзям Путіна" не вдалося здобути перемогу на місцевих виборах у Словаччині
Усі новини...