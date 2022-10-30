Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У боевиков на Луганщине проблемы с деньгами – Гайдай

Ирина БалачукВоскресенье, 30 октября 2022, 10:14
Луганщина. Фото иллюстративное из Facebook Гайдая

Российским захватчикам, которые находятся в Луганской области, несколько месяцев не выплачивают назначенные деньги, так же оккупанты не могут выплатили жителям обещанные компенсации за уничтоженное жилье в Северодонецке.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram 

Прямая речь Гайдая: "Боевики уже не один месяц не могут получить назначенные выплаты. Хотя знают, что несмотря ни на что, новенькая "лада" будет. Есть смысл бороться.

На сегодня в Северодонецке остается до 10 тысяч населения. Жилой фонд разрушен на 80%, не говоря уже об отсутствии инфраструктуры. 

Однако за четыре месяца оккупации никто даже и не думал ничего восстанавливать, даже для пропаганды. Заявили перед псевдореферендумом о выплатах компенсаций за разрушенное жилье, но люди денег так и не увидели".

Детали: Глава ОВА также отметил, что на Луганщине до сих пор существуют так называемые "пункты пропуска между "ЛНР" и Россией", которые оккупанты обещали отменить еще 11 октября. На пункте пропуска "Должанский" желающие выехать в РФ стоят и ждут разрешения на проезд более двух часов.

Тем временем россияне продолжают бить по населенным пунктам на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. В частности, 29 октября из различных видов вооружения оккупанты обстреляли:

ВИДЕО ДНЯ
  • на Купянском и Лиманском направлениях: Кисловку, Крохмальное, Грековку, Заречное, Новоегоровку, Берестовое, Невское, Ольговку, Табаевку, Терны, Торское и Ямполовку;
  • на Бахмутском направлении: Андреевку, Бахмут, Бахмутское, Белогоровку, Веселое, Звановку, Северск, Зеленополье, Соледар, Отрадовку, Опытное, Нью-Йорк, Васюковку, Серебрянку и Яковлевку.

В то же время, по словам Гайдая, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 32 удара. Из них 23 – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 3 – по взводным опорным пунктам, а также 6 – по позициям противовоздушной обороны противника.

Воины украинской противовоздушной обороны сбили ракету Искандер-К и 2 вражеских БпЛА "Орлан-10".

А подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 2 средства противовоздушной обороны и 9 других важных военных объектов противника.

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: Луганская областьоккупациявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ООН, Турция и Украина согласовали передвижение 14 судов в рамках зернового соглашения, России сообщили

Зеленский о "боевом зерне" россиян: Больные люди

В Праге состоялась массовая акция в поддержку Украины, к участникам обратилась Зеленская

видео, обновленоВ Индии обрушился мост: не менее 81 погибшего

РФ заблокировала движение 218 судов с украинским зерном - Мининфраструктуры

дополненоТурция ведет переговоры с РФ о "зерновой сделке", видит основания для оптимизма

Все новости...
Луганская область
ВСУ попали в оккупантов на Луганщине, десятки погибших - Гайдай
Трасса "Сватово-Кременная" практически под контролем ВСУ - Гайдай
ВСУ продвигаются на Луганщине, хоть и медленно – Гайдай
Последние новости
01:23
Бывший президент победил Болсонару на выборах в Бразилии
00:58
"Много детей" – Вилкул об эвакуации людей из прифронтовой Херсонщины
00:20
Зеленский отметил воинов "за храбрость и стойкость", "особую энергичность"
23:50
Илон Маск планирует хэллоуинскую вечеринку в "замке Дракулы" в Румынии - СМИ
23:36
ООН, Турция и Украина согласовали передвижение 14 судов в рамках зернового соглашения, России сообщили
23:12
На юге зенитчики сбили вражеский штурмовик
22:51
Зеленский о "боевом зерне" россиян: Больные люди
22:31
Россияне обстреляли две общины Сумщины, ранена женщина
22:19
Несколько тысяч сторонников Муссолини почтили 100-летие его "похода на Рим"
21:58
"Друзьям Путина" не удалось одержать победу на местных выборах в Словакии
Все новости...