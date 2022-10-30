У боевиков на Луганщине проблемы с деньгами – Гайдай

Российским захватчикам, которые находятся в Луганской области, несколько месяцев не выплачивают назначенные деньги, так же оккупанты не могут выплатили жителям обещанные компенсации за уничтоженное жилье в Северодонецке.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Боевики уже не один месяц не могут получить назначенные выплаты. Хотя знают, что несмотря ни на что, новенькая "лада" будет. Есть смысл бороться.

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На сегодня в Северодонецке остается до 10 тысяч населения. Жилой фонд разрушен на 80%, не говоря уже об отсутствии инфраструктуры.

Однако за четыре месяца оккупации никто даже и не думал ничего восстанавливать, даже для пропаганды. Заявили перед псевдореферендумом о выплатах компенсаций за разрушенное жилье, но люди денег так и не увидели".

Детали: Глава ОВА также отметил, что на Луганщине до сих пор существуют так называемые "пункты пропуска между "ЛНР" и Россией", которые оккупанты обещали отменить еще 11 октября. На пункте пропуска "Должанский" желающие выехать в РФ стоят и ждут разрешения на проезд более двух часов.

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Тем временем россияне продолжают бить по населенным пунктам на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. В частности, 29 октября из различных видов вооружения оккупанты обстреляли:

на Купянском и Лиманском направлениях: Кисловку, Крохмальное, Грековку, Заречное, Новоегоровку, Берестовое, Невское, Ольговку, Табаевку, Терны, Торское и Ямполовку;

Кисловку, Крохмальное, Грековку, Заречное, Новоегоровку, Берестовое, Невское, Ольговку, Табаевку, Терны, Торское и Ямполовку; на Бахмутском направлении: Андреевку, Бахмут, Бахмутское, Белогоровку, Веселое, Звановку, Северск, Зеленополье, Соледар, Отрадовку, Опытное, Нью-Йорк, Васюковку, Серебрянку и Яковлевку.

В то же время, по словам Гайдая, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 32 удара. Из них 23 – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 3 – по взводным опорным пунктам, а также 6 – по позициям противовоздушной обороны противника.

Воины украинской противовоздушной обороны сбили ракету Искандер-К и 2 вражеских БпЛА "Орлан-10".

А подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 2 средства противовоздушной обороны и 9 других важных военных объектов противника.