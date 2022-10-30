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Ломаченко здолав непереможного досі Ортіса

Роман ПетренкоНеділя, 30 жовтня 2022, 09:25
василь ломаченко, фото getty images

34-річний український боксер Василь Ломаченко повернувся в ринг після майже 11-місячної перерви та здолав 26-річного Джемейна Ортіса, який до цього жодного разу не програвав.

Джерело: boxing247, "Суспільне"

Деталі: Ортіс бився втретє у 2022 році. Водночас американець уперше у кар'єрі проводив 12-раундовий бій.

Зі старту бою Ломаченко - Ортіс уперед пішов саме американець, Василь почав повільно і перші 4 раунди, здавалося б, віддавав.

У п'ятому раунді українець провів свою активну 3-хвилинку, перехопивши ініціативу.

У раундах 6-8 уже Ломаченко більше працював першим номером, Ортіс своєю чергою вмикав активну роботу в кінцівках 3-хвилинок, таким чином прагнув забрати ці раунди собі. Темп від Ортіса упродовж раундів поступово падав.

В останніх раундах Ломаченко проводив серійні атаки.

ВІДЕО ДНЯ

Перемогу українця судді оголосили одноголосно.

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Теми: спортукраїнці
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