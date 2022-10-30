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Ломаченко одолел непобедимого до сих пор Ортиса

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 октября 2022, 09:25

34-летний украинский боксер Василий Ломаченко вернулся в ринг после почти 11-месячного перерыва и одолел 26-летнего Джемейна Ортиса, который до этого ни разу не проигрывал.

Источник: boxing247, "Суспильне"

Детали: Ортис дрался в третий раз в 2022 году. В то же время, американец впервые в карьере проводил 12-раундовый бой.

Со старта боя Ломаченко - Ортис вперед пошел именно американец, Василий начал медленно и первые 4 раунда, казалось бы, отдавал.

В пятом раунде украинец провел свою активную 3-минутку, перехватив инициативу.

В раундах 6-8 уже Ломаченко больше работал первым номером, Ортис в свою очередь включал активную работу в концовках 3-минуток, таким образом стремился забрать эти раунды себе. Темп от Ортиса на протяжении раундов постепенно падал.

В последних раундах Ломаченко проводил серийные атаки.

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Победу украинца судьи объявили единогласно.

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Темы: спортукраинцы
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