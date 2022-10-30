Ломаченко одолел непобедимого до сих пор Ортиса
34-летний украинский боксер Василий Ломаченко вернулся в ринг после почти 11-месячного перерыва и одолел 26-летнего Джемейна Ортиса, который до этого ни разу не проигрывал.
Источник: boxing247, "Суспильне"
Детали: Ортис дрался в третий раз в 2022 году. В то же время, американец впервые в карьере проводил 12-раундовый бой.
Со старта боя Ломаченко - Ортис вперед пошел именно американец, Василий начал медленно и первые 4 раунда, казалось бы, отдавал.
В пятом раунде украинец провел свою активную 3-минутку, перехватив инициативу.
В раундах 6-8 уже Ломаченко больше работал первым номером, Ортис в свою очередь включал активную работу в концовках 3-минуток, таким образом стремился забрать эти раунды себе. Темп от Ортиса на протяжении раундов постепенно падал.
В последних раундах Ломаченко проводил серийные атаки.
Победу украинца судьи объявили единогласно.