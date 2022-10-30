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Росія вигадала собі ще 11 "недружніх" країн

Роман ПетренкоНеділя, 30 жовтня 2022, 12:15
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Російський уряд поповнив перелік "недружніх" країн 11 заморськими територіями Великої Британії.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: Зазначається, що до списку внесли Бермуди, Британську антарктичну територію, Британську територію в Індійському океані, острови Кайман, Фолклендські острови, Монтсеррат, острови Піткерн, острови Святої Олени, Вознесіння та Трістан-да-Кунья, Південну Георгію та Південні Сандвічеві острови, Акротірі та Декелію, Теркс і Кайкос.

Спочатку в переліку були три підконтрольні Британії території, тепер там усі 14.

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Теми: Росіяпропагандасанкції
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