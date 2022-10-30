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Россия придумала себе еще 11 "недружественных" стран

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 октября 2022, 12:15
ПУТиН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Российское правительство пополнило перечень "недружественных" стран оставшимися 11 заморскими территориями Великобритании.

Источник: "РИА Новости"

Детали: Отмечается, что в список внесли Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

Изначально в перечне были три подконтрольные Британии территории, теперь там все 14.

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Темы: Росcияпропагандасанкции
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