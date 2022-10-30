Окупанти обстріляли Чернігівщину – 21 приход
Неділя, 30 жовтня 2022, 14:54
Російські війська 30 жовтня обстріляли Чернігівську область з території Росії.
Джерело: Оперативне командування "Північ" у Facebook
Дослівно ОК "Північ": "Окупанти вчергове обстріляли Чернігівщину з території РФ
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З 12:40 до 13:04 спостерігачі повідомили про 21 приход, ймовірно зі ствольної артилерії 122 мм, в напрямку населеного пункту Галаганівка".
Деталі: Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає.
А інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.
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