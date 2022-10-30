Окупанти обстріляли Чернігівщину – 21 приход

Російські війська 30 жовтня обстріляли Чернігівську область з території Росії.

Джерело: Оперативне командування "Північ" у Facebook

Дослівно ОК "Північ": "Окупанти вчергове обстріляли Чернігівщину з території РФ

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З 12:40 до 13:04 спостерігачі повідомили про 21 приход, ймовірно зі ствольної артилерії 122 мм, в напрямку населеного пункту Галаганівка".

Деталі: Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає.

А інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

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