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Оккупанты обстреляли Черниговскую область – 21 приход

Ирина БалачукВоскресенье, 30 октября 2022, 15:54
Скриншот из google.maps

Российские войска 30 октября обстреляли Черниговскую область – били из территории России.

Источник: Оперативное командование "Север" в Facebook

Дословно ОК "Север": "Оккупанты в очередной раз обстреляли Черниговскую область с территории РФ.

С 12:40 до 13:04 наблюдатели сообщили о 21 приходе, вероятно из ствольной артиллерии 122 мм, в направлении населенного пункта Галагановка".

Детали: Отмечается, что потерь среди личного состава и техники нет.

А информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.

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Темы: Черниговская областьвойна
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