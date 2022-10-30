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Зброя з України могла нелегально потрапити до злочинних груп – поліція Фінляндії

"Європейська правда"Неділя, 30 жовтня 2022, 16:25
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Кримінальна поліція Фінляндії має дані, що вказують на те, що зброя, призначена для українських військових, могла потрапити до злочинних угруповань у Фінляндії.

Про це йдеться в інтерв’ю Yle зі старшим комісаром Національного бюро розслідування (Keskusrikospoliisi) Крістером Альгреном.

"Ми бачимо вказівки на те, що зброя вже у Фінляндії", – заявив він. Отримані дані стосуються стрілецької зброї. Альгрен сказав, що не хоче розкривати детальнішу інформацію, тому що дані ще доповнюються й уточнюються. 

За його словами, були поодинокі випадки, коли надану Україні стрілецьку зброю знаходили у Швеції, Данії, Нідерландах.

Групи, які зацікавлені в нелегальному отриманні зброї з України після війни, можливо вже мають наготові канали постачання – орієнтовні маршрути і контакти. За словами Альгрена, такими можливими клієнтами є фінські осередки трьох із найбільших байкерських банд. В однієї з них, Bandidos MC, нібито є "свої люди" у великих українських містах. 

Альгрен зауважив, що багато попередніх війн у Європі супроводжувалися проблемою потрапляння зброї до злочинних організацій – як війни під час розпаду Югославії, після яких чимало стрілецької зброї та гранат опинилися у кримінальних угруповань у Швеції. 

"Україні дають дуже багато зброї, і це добре. Але нам доведеться ще десятиліттями мати справу з цією зброєю і платити ціну за це", – зазначив Крістоф Альгрен. 

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Він зауважив також, що зміна безпекової ситуації через війну в Україні додала роботи правоохоронцям – як, наприклад, зараз їм доводиться пильніше стежити за безпілотниками біля важливих об’єктів, але фінансування на роботу поліції не зросло.

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Теми: ФінляндіязброяУкраїна
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