Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оружие из Украины могло нелегально попасть к преступным группам – полиция Финляндии

"Европейская правда"Воскресенье, 30 октября 2022, 15:25
Оружие из Украины могло нелегально попасть к преступным группам – полиция Финляндии
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Уголовная полиция Финляндии имеет данные, указывающие на то, что оружие, предназначенное для украинских военных, могло попасть в руки представителей преступных группировок в Финляндии.

Об этом говорится в интервью Yle со старшим комиссаром Национального бюро расследования (Keskusrikospoliisi) Кристером Альгреном.

"Мы видим указания на то, что оружие уже в Финляндии", – заявил он. Полученные данные касаются стрелкового оружия. Альгрен сказал, что не хочет раскрывать более подробную информацию, потому что данные еще дополняются и уточняются. 

Реклама:

По его словам, были единичные случаи, когда предоставленное Украине стрелковое оружие находили в Швеции, Дании, Нидерландах.

Группы, которые заинтересованы в нелегальном получении оружия из Украины после войны, возможно уже имеют наготове каналы поставки – ориентировочные маршруты и контакты. По словам Альгрена, такими возможными клиентами являются финские ячейки трех из крупнейших в мире байкерских банд. У одной из них, Bandidos MC, якобы есть "свои люди" в крупных украинских городах. 

Альгрен отметил, что многие предыдущие войны в Европе сопровождались проблемой попадания оружия в преступные организации – как войны во время распада Югославии, после которых немало стрелкового оружия и гранат оказались у криминальных группировок в Швеции. 

ВИДЕО ДНЯ

"Украине дают очень много оружия, и это хорошо. Но нам придется еще десятилетиями иметь дело с этим оружием и платить цену за это", – отметил Кристоф Альгрен. 

Он отметил также, что изменение ситуации с безопасностью из-за войны в Украине добавило работы правоохранителям – как, например, сейчас им приходится пристальнее следить за беспилотниками возле важных объектов, но финансирование на работу полиции не возросло.

Темы: ФинляндияоружиеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Финляндия
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
Финляндия утвердила 18-й пакет военной помощи Украине
СМИ: В Финляндии задержали боевика из "Русича", воевавшего в Украине
Последние новости
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
Все новости...
Реклама: