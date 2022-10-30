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Оружие из Украины могло нелегально попасть к преступным группам – полиция Финляндии

"Европейская правда"Воскресенье, 30 октября 2022, 16:25
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Уголовная полиция Финляндии имеет данные, указывающие на то, что оружие, предназначенное для украинских военных, могло попасть в руки представителей преступных группировок в Финляндии.

Об этом говорится в интервью Yle со старшим комиссаром Национального бюро расследования (Keskusrikospoliisi) Кристером Альгреном.

"Мы видим указания на то, что оружие уже в Финляндии", – заявил он. Полученные данные касаются стрелкового оружия. Альгрен сказал, что не хочет раскрывать более подробную информацию, потому что данные еще дополняются и уточняются. 

По его словам, были единичные случаи, когда предоставленное Украине стрелковое оружие находили в Швеции, Дании, Нидерландах.

Группы, которые заинтересованы в нелегальном получении оружия из Украины после войны, возможно уже имеют наготове каналы поставки – ориентировочные маршруты и контакты. По словам Альгрена, такими возможными клиентами являются финские ячейки трех из крупнейших в мире байкерских банд. У одной из них, Bandidos MC, якобы есть "свои люди" в крупных украинских городах. 

Альгрен отметил, что многие предыдущие войны в Европе сопровождались проблемой попадания оружия в преступные организации – как войны во время распада Югославии, после которых немало стрелкового оружия и гранат оказались у криминальных группировок в Швеции. 

"Украине дают очень много оружия, и это хорошо. Но нам придется еще десятилетиями иметь дело с этим оружием и платить цену за это", – отметил Кристоф Альгрен. 

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Он отметил также, что изменение ситуации с безопасностью из-за войны в Украине добавило работы правоохранителям – как, например, сейчас им приходится пристальнее следить за беспилотниками возле важных объектов, но финансирование на работу полиции не возросло.

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Темы: ФинляндияоружиеУкраина
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