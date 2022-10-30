Туреччина веде переговори з РФ про "зернову угоду", бачить підстави для оптимізму

Після оголошення Росією про тимчасове призупинення участі в "зерновій угоді" Туреччина розпочала переговори й сподівається на успішне їх завершення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агенції Bloomberg у неділю повідомив турецький чиновник на умовах анонімності.

За словами представника Туреччини, "є підстави для оптимізму, що переговори (з Росією) можуть досягти прогресу".

Він також додав, що судна із українським збіжжям, які вже прибули до Стамбула, проходять перевірку, але нові зерновози з України поки що не відправлятимуться.

Доповнено 17:20. Міністерство оборони Туреччини офіційно підтвердило проведення переговорів із російською стороною.

"Міністр національної оборони (Туреччини) Хулусі Акар продовжує переговори та координацію зі своїми співрозмовниками, а відповідні органи влади продовжують переговори та координацію між собою", – йдеться в повідомленні відомства.

"Під час цих зустрічей сторонам нагадується про важливість продовження ініціативи, яка має позитивний вплив на людство в усьому світі та доводить, що всі кризи можна вирішити за допомогою доброї волі та діалогу, а також про важливість уникнення різного роду провокацій, які негативно впливатимуть на продовження роботи механізму", – додають там.

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Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. У Міноборони РФ заявили, що ціллю атаки у Севастопольській бухті стали кораблі Чорноморського флоту, які нібито були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

В ООН прокоментували, що "підтримують контакти" з російською владою після повідомлень про вихід з ініціативи. ЄС і США своєю чергою закликали РФ відновити участь у "зерновій угоді".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що атака проти російських кораблів у бухті окупованого Севастополя стала лише приводом для Москви вийти з "зернової угоди", оскільки кроки для її зриву почалися задовго перед цим.

Варто зазначити, що дія "зернової угоди" повинна була завершитись у листопаді, і Росія погрожувала вийти з угоди, якщо не будуть виконані її вимоги.

Читайте більше на цю тему у статті: Добрива від терористів і зерновий коридор. На Україну тиснуть, щоб дати Росії вивозити свій аміак через Одесу.

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