Туреччина веде переговори з РФ про "зернову угоду", бачить підстави для оптимізму

Після оголошення Росією про тимчасове призупинення участі в "зерновій угоді" Туреччина розпочала переговори й сподівається на успішне їх завершення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агенції Bloomberg у неділю повідомив турецький чиновник на умовах анонімності.

За словами представника Туреччини, "є підстави для оптимізму, що переговори (з Росією) можуть досягти прогресу".

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Він також додав, що судна із українським збіжжям, які вже прибули до Стамбула, проходять перевірку, але нові зерновози з України поки що не відправлятимуться.

Доповнено 17:20. Міністерство оборони Туреччини офіційно підтвердило проведення переговорів із російською стороною.

"Міністр національної оборони (Туреччини) Хулусі Акар продовжує переговори та координацію зі своїми співрозмовниками, а відповідні органи влади продовжують переговори та координацію між собою", – йдеться в повідомленні відомства.

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"Під час цих зустрічей сторонам нагадується про важливість продовження ініціативи, яка має позитивний вплив на людство в усьому світі та доводить, що всі кризи можна вирішити за допомогою доброї волі та діалогу, а також про важливість уникнення різного роду провокацій, які негативно впливатимуть на продовження роботи механізму", – додають там.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. У Міноборони РФ заявили, що ціллю атаки у Севастопольській бухті стали кораблі Чорноморського флоту, які нібито були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

В ООН прокоментували, що "підтримують контакти" з російською владою після повідомлень про вихід з ініціативи. ЄС і США своєю чергою закликали РФ відновити участь у "зерновій угоді".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що атака проти російських кораблів у бухті окупованого Севастополя стала лише приводом для Москви вийти з "зернової угоди", оскільки кроки для її зриву почалися задовго перед цим.

Варто зазначити, що дія "зернової угоди" повинна була завершитись у листопаді, і Росія погрожувала вийти з угоди, якщо не будуть виконані її вимоги.

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