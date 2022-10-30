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Турция ведет переговоры с РФ о "зерновой сделке", видит основания для оптимизма

"Европейская правда"Воскресенье, 30 октября 2022, 16:09
Турция ведет переговоры с РФ о зерновой сделке, видит основания для оптимизма
фото Getty Images

После объявления Россией о временном приостановлении участия в "зерновой сделке" Турция начала переговоры и надеется на успешное их завершение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентству Bloomberg в воскресенье сообщил турецкий чиновник на условиях анонимности.

По словам представителя Турции, "есть основания для оптимизма, что переговоры (с Россией) могут достичь прогресса".

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Он также добавил, что суда с украинским зерном, которые уже прибыли в Стамбул, проходят проверку, но новые зерновозы из Украины пока не будут отправляться.

Обновлено 17:20. Министерство обороны Турции официально подтвердило проведение переговоров с российской стороной.

"Министр национальной обороны (Турции) Хулуси Акар продолжает переговоры и координацию со своими собеседниками, а соответствующие органы власти продолжают переговоры и координацию между собой", - говорится в сообщении ведомства.

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"Во время этих встреч сторонам напоминается о важности продолжения инициативы, которая имеет положительное влияние на человечество во всем мире и доказывает, что все кризисы можно решить с помощью доброй воли и диалога, а также о важности избежания разного рода провокаций, которые будут негативно влиять на продолжение работы механизма", - добавляют там.

Напомним, 29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения", назвав терактом атаки против военных кораблей в Севастопольской бухте. В Минобороны РФ заявили, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, которые якобы были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора.

В ООН прокомментировали, что "поддерживают контакты" с российскими властями после сообщений о выходе из инициативы. ЕС и США в свою очередь призвали РФ возобновить участие в "зерновой сделке".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что атака против российских кораблей в бухте оккупированного Севастополя стала лишь поводом для Москвы выйти из "зерновой сделки", поскольку шаги для ее срыва начались задолго до этого.

Стоит отметить, что действие "зерновой сделки" должно было завершиться в ноябре, и Россия угрожала выйти из соглашения, если не будут выполнены ее требования.

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Темы: ТурцияРосcиязерно
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