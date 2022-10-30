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Посол України через США хоче вплинути на Ізраїль, щоб той почав надавати військову допомогу

"Європейська правда"Неділя, 30 жовтня 2022, 17:18
Євген Корнійчук, фото з Facebook посольства

Україна намагається через Сполучені Штати вплинути на Ізраїль з тим, щоб той змінив свою нейтральну позицію щодо українсько-російської війни та почав надавати військову допомогу Києву.

Як повідомляє "Європейська правда", про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів в інтерв’ю The Hill.

"Американці – єдина країна, до якої Ізраїль прислухається", – вважає Корнійчук.

За його словами, він щотижня зустрічається з послом США в Ізраїлі Томом Найдсом, якого називає "секретною зброєю" у своїй кампанії, спрямованій на те, щоб змусити ізраїльтян змінити курс і надати військову та протиповітряну підтримку Києву.

"Ми обговорюємо різні заходи підтримки, і знову ж таки, нам потрібно змінити цю основну тенденцію, яка відрізняє позицію Ізраїлю від решти демократичного світу, і збільшити військово-технічне співробітництво", – сказав український посол.

За словами Корнійчука, відносини України з Ізраїлем в останні тижні поглибилися "з деяких технічних питань, пов'язаних з обороною", зокрема системи попередження цивільного населення про ракетні атаки з боку РФ. "Це позитивний розвиток, і ми, звичайно, очікуємо більшого від Ізраїлю", – зазначив він.

Посол України також розраховує, що США можуть більш ретельно перевіряти, чи дотримується Ізраїль західних санкцій щодо Росії. "Питання санкцій також важливе, і американці перебувають у набагато кращому становищі, щоб перевірити, чи дотримуються ізраїльтяни цих санкцій, чи ні", – вважає він.

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Водночас, визнає Корнійчук, до проведення в Ізраїлі позачергових виборів, призначених на 1 листопада, в країні навряд чи буде обговорюватись питання військової допомоги Києву.

Як відомо, на тлі активного використання Росією іранських дронів Україна заявила, що направить ноту Ізраїлю про невідкладне надання систем ППО. За даними ЗМІ, в ноті Україна попрохала про допомогу такими системами, як Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor. Також Ізраїль просять про підтримку в підготовці українських військових.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що Ізраїль не постачатиме зброю Україні для протистояння російському вторгненню, але міг би надати систему раннього попередження про наближення ракетних ударів чи ударів дронів.

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Теми: ІзраїльСША
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