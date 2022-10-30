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Посол Украины через США хочет повлиять на Израиль, чтобы тот начал оказывать военную помощь

"Европейская правда"Воскресенье, 30 октября 2022, 16:18
Посол Украины через США хочет повлиять на Израиль, чтобы тот начал оказывать военную помощь
Евгений Корнийчук, фото из Facebook посольства

Украина пытается через Соединенные Штаты повлиять на Израиль с тем, чтобы тот изменил свою нейтральную позицию относительно украинско-российской войны и начал оказывать военную помощь Киеву.

Как сообщает "Европейская правда", об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал в интервью The Hill.

"Американцы - единственная страна, к которой Израиль прислушивается", - считает Корнийчук.

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По его словам, он еженедельно встречается с послом США в Израиле Томом Найдсом, которого называет "секретным оружием" в своей кампании, направленной на то, чтобы заставить израильтян изменить курс и предоставить военную и противовоздушную поддержку Киеву.

"Мы обсуждаем различные меры поддержки, и опять же, нам нужно изменить эту основную тенденцию, которая отличает позицию Израиля от остального демократического мира, и увеличить военно-техническое сотрудничество", - сказал украинский посол.

По словам Корнийчука, отношения Украины с Израилем в последние недели углубились "по некоторым техническим вопросам, связанным с обороной", в частности системы предупреждения гражданского населения о ракетных атаках со стороны РФ. "Это позитивное развитие, и мы, конечно, ожидаем большего от Израиля", - отметил он.

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Посол Украины также рассчитывает, что США могут более тщательно проверять, придерживается ли Израиль западных санкций в отношении России. "Вопрос санкций также важен, и американцы находятся в гораздо лучшем положении, чтобы проверить, придерживаются ли израильтяне этих санкций или нет", - считает он.

В то же время, признает Корнийчук, до проведения в Израиле внеочередных выборов, назначенных на 1 ноября, в стране вряд ли будет обсуждаться вопрос военной помощи Киеву.

Как известно, на фоне активного использования Россией иранских дронов Украина заявила, что направит ноту Израилю о безотлагательном предоставлении систем ПВО. По данным СМИ, в ноте Украина попросила о помощи такими системами, как Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor. Также Израиль просят о поддержке в подготовке украинских военных.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль не будет поставлять оружие Украине для противостояния российскому вторжению, но мог бы предоставить систему раннего предупреждения о приближении ракетных ударов или ударов дронов.

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Темы: ИзраильСША
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