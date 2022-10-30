НАТО закликає Росію повернутися до "зернової угоди"

Північноатлантичний Альянс закликав Росію терміново відновити участь у "зерновій угоді", укладеній за посередництва ООН, яка дозволила Україні відновити експорт зерна через Чорне море в умовах глобальної продовольчої кризи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речниці НАТО Оани Лунґеску, яку цитує Reuters.

"Президент Путін повинен припинити перетворювати продовольство на зброю і припинити свою незаконну війну проти України. Ми закликаємо Росію переглянути своє рішення і терміново поновити угоду, що дасть змогу продовольству потрапити до тих, хто його найбільше потребує", – зазначила вона.

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Лунґеску додала, що всі члени Альянсу підтримують угоду, яка була досягнута за допомогою Туреччини, зазначивши, що експорт зерна з України в її результаті допоміг знизити ціни на продовольство в усьому світі.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. У Міноборони РФ заявили, що ціллю атаки у Севастопольській бухті стали кораблі Чорноморського флоту, які нібито були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

В ООН прокоментували, що "підтримують контакти" з російською владою після повідомлень про вихід з ініціативи. ЄС і США своєю чергою закликали РФ відновити участь у "зерновій угоді".

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що атака проти російських кораблів у бухті окупованого Севастополя стала лише приводом для Москви вийти з "зернової угоди", оскільки кроки для її зриву почалися задовго перед цим.

Варто зазначити, що дія "зернової угоди" повинна була завершитись у листопаді, і Росія погрожувала вийти з угоди, якщо не будуть виконані її вимоги.

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