НАТО призывает Россию вернуться к "зерновой сделке"

Североатлантический Альянс призвал Россию срочно возобновить участие в "зерновой сделке", заключенной при посредничестве ООН, которая позволила Украине возобновить экспорт зерна через Черное море в условиях глобального продовольственного кризиса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, которую цитирует Reuters.

"Президент Путин должен прекратить превращать продовольствие в оружие и прекратить свою незаконную войну против Украины. Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить соглашение, что позволит продовольствию попасть к тем, кто в нем больше всего нуждается", - отметила она.

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Лунгеску добавила, что все члены Альянса поддерживают соглашение, которое было достигнуто с помощью Турции, отметив, что экспорт зерна из Украины в ее результате помог снизить цены на продовольствие во всем мире.

Напомним, 29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения", назвав терактом атаки против военных кораблей в Севастопольской бухте. В Минобороны РФ заявили, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, которые якобы были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора.

В ООН прокомментировали, что "поддерживают контакты" с российскими властями после сообщений о выходе из инициативы. ЕС и США в свою очередь призвали РФ возобновить участие в "зерновой сделке".

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что атака против российских кораблей в бухте оккупированного Севастополя стала лишь поводом для Москвы выйти из "зерновой сделки", поскольку шаги для ее срыва начались задолго до этого.

Стоит отметить, что действие "зерновой сделки" должно было завершиться в ноябре, и Россия угрожала выйти из соглашения, если не будут выполнены ее требования.

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