Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НАТО призывает Россию вернуться к "зерновой сделке"

"Европейская правда"Воскресенье, 30 октября 2022, 16:41
НАТО призывает Россию вернуться к зерновой сделке
фото Getty Images

Североатлантический Альянс призвал Россию срочно возобновить участие в "зерновой сделке", заключенной при посредничестве ООН, которая позволила Украине возобновить экспорт зерна через Черное море в условиях глобального продовольственного кризиса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, которую цитирует Reuters.

"Президент Путин должен прекратить превращать продовольствие в оружие и прекратить свою незаконную войну против Украины. Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить соглашение, что позволит продовольствию попасть к тем, кто в нем больше всего нуждается", - отметила она.

Реклама:

Лунгеску добавила, что все члены Альянса поддерживают соглашение, которое было достигнуто с помощью Турции, отметив, что экспорт зерна из Украины в ее результате помог снизить цены на продовольствие во всем мире.

Напомним, 29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения", назвав терактом атаки против военных кораблей в Севастопольской бухте. В Минобороны РФ заявили, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, которые якобы были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора.

В ООН прокомментировали, что "поддерживают контакты" с российскими властями после сообщений о выходе из инициативы. ЕС и США в свою очередь призвали РФ возобновить участие в "зерновой сделке".

ВИДЕО ДНЯ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что атака против российских кораблей в бухте оккупированного Севастополя стала лишь поводом для Москвы выйти из "зерновой сделки", поскольку шаги для ее срыва начались задолго до этого.

Стоит отметить, что действие "зерновой сделки" должно было завершиться в ноябре, и Россия угрожала выйти из соглашения, если не будут выполнены ее требования.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercast, АБУК,  НВ. Подкасти

Темы: НАТОРосcиязерно
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
НАТО
Резников: Стандарты НАТО - не главное для принятия в Альянс
В Венгрии предлагают дать "гарантии безопасности" РФ и не брать Украину в НАТО
В Латвии начинаются учения НАТО по планированию операций
Последние новости
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
Все новости...
Реклама: