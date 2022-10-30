Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО призывает Россию вернуться к "зерновой сделке"

"Европейская правда"Воскресенье, 30 октября 2022, 17:41
фото Getty Images

Североатлантический Альянс призвал Россию срочно возобновить участие в "зерновой сделке", заключенной при посредничестве ООН, которая позволила Украине возобновить экспорт зерна через Черное море в условиях глобального продовольственного кризиса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, которую цитирует Reuters.

"Президент Путин должен прекратить превращать продовольствие в оружие и прекратить свою незаконную войну против Украины. Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить соглашение, что позволит продовольствию попасть к тем, кто в нем больше всего нуждается", - отметила она.

Лунгеску добавила, что все члены Альянса поддерживают соглашение, которое было достигнуто с помощью Турции, отметив, что экспорт зерна из Украины в ее результате помог снизить цены на продовольствие во всем мире.

Напомним, 29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения", назвав терактом атаки против военных кораблей в Севастопольской бухте. В Минобороны РФ заявили, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, которые якобы были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора.

В ООН прокомментировали, что "поддерживают контакты" с российскими властями после сообщений о выходе из инициативы. ЕС и США в свою очередь призвали РФ возобновить участие в "зерновой сделке".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что атака против российских кораблей в бухте оккупированного Севастополя стала лишь поводом для Москвы выйти из "зерновой сделки", поскольку шаги для ее срыва начались задолго до этого.

ВИДЕО ДНЯ

Стоит отметить, что действие "зерновой сделки" должно было завершиться в ноябре, и Россия угрожала выйти из соглашения, если не будут выполнены ее требования.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercast, АБУК,  НВ. Подкасти

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: НАТОРосcиязерно
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ISW: Путин ждет зимы, чтобы спланировать дальнейшие действия в Украине

Бывший президент победил Болсонару на выборах в Бразилии

ООН, Турция и Украина согласовали передвижение 14 судов в рамках зернового соглашения, России сообщили

Зеленский о "боевом зерне" россиян: Больные люди

В Праге состоялась массовая акция в поддержку Украины, к участникам обратилась Зеленская

РФ заблокировала движение 218 судов с украинским зерном - Мининфраструктуры

Все новости...
НАТО
Вторжение в Украину аннулировало пакт НАТО-Россия - советник президента Польши
Столтенберг: Последние недели стали наибольшей эскалацией со стороны РФ с 24 февраля
Генсек НАТО заверил, что ПВО от союзников уменьшит угрозу с неба для Украины
Последние новости
09:20
09:10
Директор сельской школы во Львовской области "воспитывал" учеников ругательством и физической силой
09:09
Из-за обстрелов обесточены некоторые участки железной дороги
09:05
Роспропаганда запустила фейк о "российских" Херсоне и Запорожье в испанском учебнике
08:53
Враг ударил по Запорожью, повреждена критическая инфраструктура – ОВА
08:49
"Зерновое соглашение" может работать даже без России, и этот сценарий начал действовать – Сидоренко
08:46
обновленоРФ нанесла удар по критической инфраструктуре Киева, есть перебои со светом
08:44
Винницкая область: сбитая российская ракета упала на гражданские объекты
08:26
В Черкасской области россияне ударили по объекту критической инфраструктуры – ОВА
08:23
обновленоРоссия утром ударила по критической инфраструктуре Харькова – мэр
Все новости...