РФ заблокувала рух 218 суден із українським зерном – Мінінфраструктури

Рух 218 суден, які транспортують збіжжя з України в межах "зернової угоди", виявилося фактично заблокованим через призупинення Росією участі в ній.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в неділю заявило міністерство інфраструктури України.

Там пояснили, що судна не можуть продовжити рух через те, що українська сторона станом на 30 жовтня не отримала дозволів від Спільного Координаційного Центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій.

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Серед 218 суден, рух яких заблоковано, 95 уже вийшли з українських портів та очікують на інспекцію, ще 101 – очікує інспекції на вхід до українських портів, а решта 22 – чекають на вихід з українських портів.

"Українська сторона не зупиняла рух вантажів через "зерновий коридор", навіть попри російські військові атаки на портову та енергетичну інфраструктуру. Також було зафіксовано 15 випадків приближення російських БПЛА та літаків на заборонену дистанцію до цивільних суден, що беруть участь у Ініціативі", – наголошують в Мінінфраструктури.

Турецька сторона раніше повідомляла, що судна з українським зерном, які вже прибули до Стамбула, проходять перевірку, але нові зерновози з України поки що не відправлятимуться.

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Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. У Міноборони РФ заявили, що ціллю атаки у Севастопольській бухті стали кораблі Чорноморського флоту, які нібито були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

В ООН прокоментували, що "підтримують контакти" з російською владою після повідомлень про вихід з ініціативи. ЄС і США своєю чергою закликали РФ відновити участь у "зерновій угоді".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що атака проти російських кораблів у бухті окупованого Севастополя стала лише приводом для Москви вийти з "зернової угоди", оскільки кроки для її зриву почалися задовго перед цим.

Варто зазначити, що дія "зернової угоди" повинна була завершитись у листопаді, і Росія погрожувала вийти з угоди, якщо не будуть виконані її вимоги.

Читайте більше на цю тему у статті: Добрива від терористів і зерновий коридор. На Україну тиснуть, щоб дати Росії вивозити свій аміак через Одесу.

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