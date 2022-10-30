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РФ заблокировала движение 218 судов с украинским зерном - Мининфраструктуры

"Европейская правда"Воскресенье, 30 октября 2022, 17:28
РФ заблокировала движение 218 судов с украинским зерном - Мининфраструктуры
иллюстративное фото Мининфраструктуры: одно из судов, перевозившее украинское зерно

Движение 218 судов, транспортирующих зерно из Украины в рамках "зерновой сделки", оказалось фактически заблокированным из-за приостановления Россией участия в ней.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в воскресенье заявило министерство инфраструктуры Украины.

Там пояснили, что суда не могут продолжить движение из-за того, что украинская сторона по состоянию на 30 октября не получила разрешений от Совместного Координационного Центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций.

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Среди 218 судов, движение которых заблокировано, 95 уже вышли из украинских портов и ожидают инспекции, еще 101 - ожидает инспекции на вход в украинские порты, а остальные 22 - ожидают выхода из украинских портов.

"Украинская сторона не останавливала движение грузов через "зерновой коридор", даже несмотря на российские военные атаки на портовую и энергетическую инфраструктуру. Также было зафиксировано 15 случаев приближения российских БПЛА и самолетов на запрещенную дистанцию к гражданским судам, участвующим в Инициативе", - отмечают в Мининфраструктуры.

Турецкая сторона ранее сообщала, что суда с украинским зерном, которые уже прибыли в Стамбул, проходят проверку, но новые зерновозы из Украины пока не будут отправляться.

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Напомним, 29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения", назвав терактом атаки против военных кораблей в Севастопольской бухте. В Минобороны РФ заявили, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, которые якобы были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора.

В ООН прокомментировали, что "поддерживают контакты" с российскими властями после сообщений о выходе из инициативы. ЕС и США в свою очередь призвали РФ возобновить участие в "зерновой сделке".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что атака против российских кораблей в бухте оккупированного Севастополя стала лишь поводом для Москвы выйти из "зерновой сделки", поскольку шаги для ее срыва начались задолго до этого.

Стоит отметить, что действие "зерновой сделки" должно было завершиться в ноябре, и Россия угрожала выйти из соглашения, если не будут выполнены ее требования.

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Темы: Росcиякораблизерно
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