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Російські ухилянти є загрозою для Німеччини та українських біженців – посол

"Європейська правда"Неділя, 30 жовтня 2022, 19:27
Олексій Макєєв, фото з Facebook

Новий посол України в Німеччини Олексій Макєєв вважає, що Берлін не повинен приймати громадян Росії, що тікають від мобілізації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макєєв сказав в інтерв’ю Bild am Sonntag.

"Мене дуже дратує, що майже ніхто з росіян не покинув свою країну, коли почалася війна. Про масові демонстрації я теж нічого не чув. Я вважаю, що від мобілізації тікають молоді люди, які ні про що не шкодують, але все ж хочуть уникнути служби в армії. У підсумку вони роз'їжджають кортежами німецькими містами, розмахуючи російськими прапорами", – вважає посол.

Ці росіяни становлять загрозу безпеці не тільки для Німеччини, а й для всіх молодих українських жінок із дітьми, яким зрештою доведеться сидіти з цими чоловіками в притулках для біженців. Це було б неправильно з боку Німеччини – приймати російських дезертирів", – додав він.

Відколи Росія оголосила часткову мобілізацію у війні проти України, все більше чоловіків виїжджають з країни.

У Європейському Союзі розгорнулася дискусія про те, чи варто приймати російських ухилянтів. Позиції окремих країн ЄС з цього питання значно відрізняються: тоді як німецький уряд запропонував ухилянтам притулок, країни Балтії, наприклад, відмовляють їм у прийомі.

Як відомо, німецький уряд хоче досягти спільної лінії на європейському рівні щодо роботи з росіянами, які відмовляються від військової служби "з міркувань совісті".

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Водночас понад половина жителів Німеччини підтримують ідею пускати в країну громадян РФ, які ухиляються від мобілізації.

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Теми: НімеччинаРосіямобілізаціябіженці
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