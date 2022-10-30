Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські ухилянти є загрозою для Німеччини та українських біженців – посол

"Європейська правда"Неділя, 30 жовтня 2022, 18:27
Російські ухилянти є загрозою для Німеччини та українських біженців – посол
Олексій Макєєв, фото з Facebook

Новий посол України в Німеччини Олексій Макєєв вважає, що Берлін не повинен приймати громадян Росії, що тікають від мобілізації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макєєв сказав в інтерв’ю Bild am Sonntag.

"Мене дуже дратує, що майже ніхто з росіян не покинув свою країну, коли почалася війна. Про масові демонстрації я теж нічого не чув. Я вважаю, що від мобілізації тікають молоді люди, які ні про що не шкодують, але все ж хочуть уникнути служби в армії. У підсумку вони роз'їжджають кортежами німецькими містами, розмахуючи російськими прапорами", – вважає посол.

Реклама:

Ці росіяни становлять загрозу безпеці не тільки для Німеччини, а й для всіх молодих українських жінок із дітьми, яким зрештою доведеться сидіти з цими чоловіками в притулках для біженців. Це було б неправильно з боку Німеччини – приймати російських дезертирів", – додав він.

Відколи Росія оголосила часткову мобілізацію у війні проти України, все більше чоловіків виїжджають з країни.

У Європейському Союзі розгорнулася дискусія про те, чи варто приймати російських ухилянтів. Позиції окремих країн ЄС з цього питання значно відрізняються: тоді як німецький уряд запропонував ухилянтам притулок, країни Балтії, наприклад, відмовляють їм у прийомі.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, німецький уряд хоче досягти спільної лінії на європейському рівні щодо роботи з росіянами, які відмовляються від військової служби "з міркувань совісті".

Водночас понад половина жителів Німеччини підтримують ідею пускати в країну громадян РФ, які ухиляються від мобілізації.

Теми: НімеччинаРосіямобілізаціябіженці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Німеччина
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Малював свастику на автівках українців: у Баден-Бадені оштрафували посадовця 
Останні новини
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
Усі новини...
Реклама: