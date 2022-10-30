Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские уклонисты являются угрозой для Германии и украинских беженцев - посол

"Европейская правда"Воскресенье, 30 октября 2022, 19:27
Алексей Макеев, фото из Facebook

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев считает, что Берлин не должен принимать граждан России, бегущих от мобилизации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Макеев сказал в интервью Bild am Sonntag.

"Меня очень раздражает, что почти никто из россиян не покинул свою страну, когда началась война. О массовых демонстрациях я тоже ничего не слышал. Я считаю, что от мобилизации бегут молодые люди, которые ни о чем не жалеют, но все же хотят избежать службы в армии. В итоге они разъезжают кортежами по немецким городам, размахивая российскими флагами", - считает посол.

Эти россияне представляют угрозу безопасности не только для Германии, но и для всех молодых украинских женщин с детьми, которым в конце концов придется сидеть с этими мужчинами в приютах для беженцев. Это было бы неправильно со стороны Германии - принимать российских дезертиров", - добавил он.

С тех пор как Россия объявила частичную мобилизацию в войне против Украины, все больше мужчин выезжают из страны.

В Европейском Союзе развернулась дискуссия о том, стоит ли принимать российских уклонистов. Позиции отдельных стран ЕС по этому вопросу значительно отличаются: в то время как немецкое правительство предложило уклонистам убежище, страны Балтии, например, отказывают им в приеме.

Как известно, немецкое правительство хочет достичь общей линии на европейском уровне по работе с россиянами, которые отказываются от военной службы "по соображениям совести".

ВИДЕО ДНЯ

В то же время более половины жителей Германии поддерживают идею пускать в страну граждан РФ, которые уклоняются от мобилизации.

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: ГерманияРосcиямобилизациябеженцы
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Утром понедельника РФ выпустила по Украине более полусотни ракет, ПВО сбила 44

В Украине вводят экстренные отключения света

обновлено, фотоРФ нанесла удар по критической инфраструктуре Киевщины, есть сбитие ракет

ISW: Путин ждет зимы, чтобы спланировать дальнейшие действия в Украине

Бывший президент победил Болсонару на выборах в Бразилии

ООН, Турция и Украина согласовали передвижение 14 судов в рамках зернового соглашения, России сообщили

Все новости...
Германия
Новый посол Украины в Германии раскритиковал скорость, с которой Берлин помогает Киеву
Германия созреет до решения о танках – посол
Новый посол в Германии обещает иной стиль работы, чем у Мельника
Последние новости
11:09
Эрдоган отреагировал на демарш России по "зерновому соглашению"
11:02
Из украинских портов вышли суда с продовольствием, несмотря на отход РФ от "зернового соглашения"
10:56
Лукашенко снова собрался к Путину – будут планировать следующий год
10:53
Днепропетровщина: ракеты РФ попали по энергообъектам, есть серьезные разрушения - ОВА
10:44
На Херсонщине сбили вражеский вертолет
10:23
Британская разведка рассказала о проблемах россиян с поставками патронов
10:17
ВСУ за сутки уничтожили более 600 оккупантов, самолет и вертолет
10:06
Утром понедельника РФ выпустила по Украине более полусотни ракет, ПВО сбила 44
10:06
В Хмельницкой области сбиты ракеты, есть разрушения – ОВА
10:06
Утром из-за российских ракет пострадали 7 областей – отчеты ОГА
Все новости...