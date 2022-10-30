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Российские уклонисты являются угрозой для Германии и украинских беженцев - посол

"Европейская правда"Воскресенье, 30 октября 2022, 18:27
Российские уклонисты являются угрозой для Германии и украинских беженцев - посол
Алексей Макеев, фото из Facebook

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев считает, что Берлин не должен принимать граждан России, бегущих от мобилизации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Макеев сказал в интервью Bild am Sonntag.

"Меня очень раздражает, что почти никто из россиян не покинул свою страну, когда началась война. О массовых демонстрациях я тоже ничего не слышал. Я считаю, что от мобилизации бегут молодые люди, которые ни о чем не жалеют, но все же хотят избежать службы в армии. В итоге они разъезжают кортежами по немецким городам, размахивая российскими флагами", - считает посол.

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Эти россияне представляют угрозу безопасности не только для Германии, но и для всех молодых украинских женщин с детьми, которым в конце концов придется сидеть с этими мужчинами в приютах для беженцев. Это было бы неправильно со стороны Германии - принимать российских дезертиров", - добавил он.

С тех пор как Россия объявила частичную мобилизацию в войне против Украины, все больше мужчин выезжают из страны.

В Европейском Союзе развернулась дискуссия о том, стоит ли принимать российских уклонистов. Позиции отдельных стран ЕС по этому вопросу значительно отличаются: в то время как немецкое правительство предложило уклонистам убежище, страны Балтии, например, отказывают им в приеме.

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Как известно, немецкое правительство хочет достичь общей линии на европейском уровне по работе с россиянами, которые отказываются от военной службы "по соображениям совести".

В то же время более половины жителей Германии поддерживают идею пускать в страну граждан РФ, которые уклоняются от мобилизации.

Темы: ГерманияРосcиямобилизациябеженцы
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