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"Динамо" нарешті здобуло перемогу в матчі УПЛ: обіграло "Кривбас"

Катерина ТищенкоНеділя, 30 жовтня 2022, 20:06
фото ФК "Динамо"

Київський футбольний клуб "Динамо" здобув першу за три матчі перемогу в чоловічому чемпіонаті України, перемігши в десятому турі УПЛ криворізький "Кривбасом" із рахунком 3:1.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: У попередніх двох матчах чемпіонату "Динамо" поступилося донецькому "Шахтарю" (1:3) та зіграло внічию з полтавською "Ворсклою" (1:1). Також грі з "Кривбасом" передували безвиграшні матчі киян у Лізі Європи: поразка проти "Ренна" (0:1) та нічия з "АЕКом" Ларнака (3:3).

За перші 22 хвилини матчу "Динамо" повело з рахунком 2:0. Першим забив нападник Владислав Ванат, який скористався подачею Сергія Сидорчука. А вже за дві хвилини рахунок подвоїв півзахисник Віталій Буяльський: з асиста того ж Ваната.

"Кривбас" відповів на другій доданій хвилині стартового тайму: голом від півзахисника Романа Дебелка, який забив з подачі Володимира Якимця.

Динамівці мали шанс збільшити перевагу на 58-ій хвилині, заробивши право на пенальті, проте півзахисник киян Віктор Циганков не забив з 11 метрів.

Натомість одразу після цього моменту Буяльський оформив дубль, забивши з асиста Олександра Караваєва, та зробив рахунок 3:1. У підсумку цей результат і став фінальним.

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Таким чином підопічні Мірчі Луческу перервали серію без перемог, що тривала чотири матчі, та вперше з початку жовтня взяли гору в поєдинку.

Після восьми матчів "Динамо" посідає сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ із 13 очками. "Кривбас" – 13-ий із 6. На перших позиціях – "Дніпро-1" (25 очок) та донецький "Шахтар" (20).

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Теми: футболспорт
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