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"Динамо" наконец-то одержало победу в матче УПЛ: обыграло "Кривбасс"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 октября 2022, 19:06
Динамо наконец-то одержало победу в матче УПЛ: обыграло Кривбасс
фото ФК "Динамо"

Киевский футбольный клуб "Динамо" одержал первую за три матча победу в мужском чемпионате Украины, победив в десятом туре УПЛ криворожский "Кривбасс" со счетом 3:1.

Источник: Суспільне спорт

Детали: В предыдущих двух матчах чемпионата "Динамо" уступило донецкому "Шахтеру" (1:3) и сыграло вничью с полтавской "Ворсклой" (1:1). Также игре с "Кривбассом" предшествовали безвыигрышные матчи киевлян в Лиге Европы: поражение против "Ренна" (0:1) и ничья с "АЕКом" Ларнака (3:3).

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За первые 22 минуты матча "Динамо" повело со счетом 2:0. Первым забил нападающий Владислав Ванат, который воспользовался подачей Сергея Сидорчука. А уже через две минуты счет удвоил полузащитник Виталий Буяльский: с ассиста того же Ваната.

"Кривбасс" ответил на второй добавленной минуте стартового тайма: голом от полузащитника Романа Дебелко, который забил с подачи Владимира Якимца.

Динамовцы имели шанс увеличить преимущество на 58-ой минуте, заработав право на пенальти, однако полузащитник киевлян Виктор Цыганков не забил с 11 метров.

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Зато сразу после этого момента Буяльский оформил дубль, забив с ассиста Александра Караваева, и сделал счет 3:1. В итоге этот результат и стал финальным.

Таким образом подопечные Мирчи Луческу прервали серию без побед, длившуюся четыре матча, и впервые с начала октября взяли верх в поединке.

После восьми матчей "Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ с 13 очками. "Кривбасс" - 13-ый с 6. На первых позициях - "Днепр-1" (25 очков) и донецкий "Шахтер" (20).

Темы: футболспорт
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