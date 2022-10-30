Проросійський протест у Молдові: поліція затримала майже 80 людей

У результаті чергової акції протесту проти влади Молдови в Кишиневі, організованій проросійською партією "Шор", правоохоронці затримали 79 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Генеральний інспекторат поліції Молдови повідомив, що 51 людину затримали ще до початку протесту "за намір дестабілізувати ситуацію під час мітингу". Ще 28 протестувальників затримали вже під час акції. Вони, стверджують правоохоронці, "поводилися агресивно під час протесту, дестабілізуючи ситуацію".

Протест партії "Шор" у неділю, як і минулого тижня, супроводжувався сутичками з поліцією, яку закидували яйцями.

Серед затриманих були й кілька співорганізаторів протесту – депутат міської ради Кишинева від партії "Шор" Валерій Клименко, голову Оргеївського району Діну Цуркану і мер Оргеєва Павло Вережан.

У партії "Шор" заявили, що після затримання у Клименка стався серцевий напад, офіційно цього не підтверджували.

Нагадаємо, вже понад місяць проросійська молдовська партія "Шор" регулярно влаштовує протести в Кишиневі, вимагаючи відставки чинного керівництва країни, дострокових виборів та угоди з РФ про зниження ціни на газ.

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Зазначимо, що лідер партії-організатора антивладних протестів у Молдові Ілан Шор наразі фігурує у кримінальних провадженнях, зокрема щодо так званої "крадіжки мільярда", і перебуває за кордоном. Проти нього та його партії США нещодавно запровадили санкції за дестабілізацію ситуації в Молдові.

За даними розвідок України, Заходу і Молдови, ФСБ спрямувала десятки мільйонів доларів від деяких найбільших державних російських компаній для розвитку мережі проросійських політиків у Молдові та переорієнтації країни на Москву.

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