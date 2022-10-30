Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Проросійський протест у Молдові: поліція затримала майже 80 людей

"Європейська правда"Неділя, 30 жовтня 2022, 20:14
проросійський протест у Молдові, фото NewsMaker

У результаті чергової акції протесту проти влади Молдови в Кишиневі, організованій проросійською партією "Шор", правоохоронці затримали 79 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Генеральний інспекторат поліції Молдови повідомив, що 51 людину затримали ще до початку протесту "за намір дестабілізувати ситуацію під час мітингу". Ще 28 протестувальників затримали вже під час акції. Вони, стверджують правоохоронці, "поводилися агресивно під час протесту, дестабілізуючи ситуацію".

Протест партії "Шор" у неділю, як і минулого тижня, супроводжувався сутичками з поліцією, яку закидували яйцями.

Серед затриманих були й кілька співорганізаторів протесту – депутат міської ради Кишинева від партії "Шор" Валерій Клименко, голову Оргеївського району Діну Цуркану і мер Оргеєва Павло Вережан.

У партії "Шор" заявили, що після затримання у Клименка стався серцевий напад, офіційно цього не підтверджували.

Нагадаємо, вже понад місяць проросійська молдовська партія "Шор" регулярно влаштовує протести в Кишиневі, вимагаючи відставки чинного керівництва країни, дострокових виборів та угоди з РФ про зниження ціни на газ.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначимо, що лідер партії-організатора антивладних протестів у Молдові Ілан Шор наразі фігурує у кримінальних провадженнях, зокрема щодо так званої "крадіжки мільярда", і перебуває за кордоном. Проти нього та його партії США нещодавно запровадили санкції за дестабілізацію ситуації в Молдові.

За даними розвідок України, Заходу і Молдови, ФСБ спрямувала десятки мільйонів доларів від деяких найбільших державних російських компаній для розвитку мережі проросійських політиків у Молдові та переорієнтації країни на Москву

Більше читайте тут: "Санду геть!": як Росія та її агенти впливу намагаються скинути прозахідну владу в Молдові.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: Молдоваакції
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоНа півночі Молдови впала російська ракета

Вранці понеділка РФ випустила по Україні понад пів сотні ракет, ППО збила 44

В Україні вводять екстрені відключення світла

оновлено, фотоРФ завдала удару по критичній інфраструктурі Київщини, є збиття ракет

ISW: Путін чекає на зиму, щоб спланувати подальші дії в Україні

Колишній президент переміг Болсонару на виборах у Бразилії

Усі новини...
Молдова
Молдовський олігарх Плахотнюк оголосив про повернення в політику
ФСБ працює над поваленням уряду Молдови руками проросійської партії "Шор" - WP
У Молдові заявили про ризик віялових відключень електроенергії
Останні новини
11:55
фотоРятувальники знайшли три тіла під завалами на території Святогірської лаври
11:54
опитуванняСидять в інтернеті і їдять солодке: як українці долають пов'язаний з війною стрес
11:41
Маск хоче запровадити у Twitter платну верифікацію за 20 доларів на місяць – ЗМІ
11:36
Світ спостерігає за "заморожуванням" цілої країни в прямому ефірі – ОП
11:26
Ціни на нафту знижуються на тлі посилення COVID-обмежень у Китаї
11:23
ППО захистила Київ від прильотів, але є перебої зі світлом, 80% містян - без води
11:21
У Росії на аеродромі поблизу кордону з Латвією вибухнули два вертольоти – росЗМІ
11:16
фотоНа півночі Молдови впала російська ракета
11:09
Ердоган відреагував на демарш Росії щодо "зернової угоди"
11:02
З українських портів вийшли судна з продовольством попри відхід РФ від "зернової угоди"
Усі новини...