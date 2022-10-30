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Пророссийский протест в Молдове: полиция задержала почти 80 человек

"Европейская правда"Воскресенье, 30 октября 2022, 20:14
пророссийский протест в Молдове, фото NewsMaker

В результате очередной акции протеста против власти Молдовы в Кишиневе, организованной пророссийской партией "Шор", правоохранители задержали 79 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Генеральный инспекторат полиции Молдовы сообщил, что 51 человека задержали еще до начала протеста "за намерение дестабилизировать ситуацию во время митинга". Еще 28 протестующих задержали уже во время акции. Они, утверждают правоохранители, "вели себя агрессивно во время протеста, дестабилизируя ситуацию".

Протест партии "Шор" в воскресенье, как и на прошлой неделе, сопровождался столкновениями с полицией, которую забрасывали яйцами.

Среди задержанных были и несколько соорганизаторов протеста - депутат городского совета Кишинева от партии "Шор" Валерий Клименко, глава Оргеевского района Дину Цуркану и мэр Оргеева Павел Вережан.

В партии "Шор" заявили, что после задержания у Клименко случился сердечный приступ, официально этого не подтверждали.

Напомним, уже более месяца пророссийская молдавская партия "Шор" регулярно устраивает протесты в Кишиневе, требуя отставки действующего руководства страны, досрочных выборов и соглашения с РФ о снижении цены на газ.

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Отметим, что лидер партии-организатора антивластных протестов в Молдове Илан Шор сейчас фигурирует в уголовных производствах, в частности по так называемой "краже миллиарда", и находится за границей. Против него и его партии США недавно ввели санкции за дестабилизацию ситуации в Молдове.

По данным разведок Украины, Запада и Молдовы, ФСБ направила десятки миллионов долларов от некоторых крупнейших государственных российских компаний для развития сети пророссийских политиков в Молдове и переориентации страны на Москву.

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Темы: Молдоваакции
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