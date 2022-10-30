У Празі відбулася масова акція на підтримку України, до учасників звернулася Зеленська

На головній площі Праги в неділю відбулася акція проти зростання протесту й екстремізму, учасники якої висловили підтримку Україні в її війні проти Росії та засудили проросійську акцію кількома днями раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Організатором протесту стала група "Мільйони моментів за демократію". На сцені, оточеній десятками тисяч мітингувальників, були плакати з написами "Чехія проти страху" і "Ми можемо дати цьому раду".

Учасники акції тримали в руках прапори Чехії, США, НАТО й України.

"Дякуємо, що прийшли подивитися своєму страху в очі. Зрозуміло, що багато хто боїться. Та це не завжди погано. Страх – хороший слуга, який допомагає нам виживати", – заявили організатори.

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Також мітингувальникам показали відеозвернення першої леді України Олени Зеленської, яка закликала їх не забувати про те, що відбувається в її державі.

"Ми не дозволимо Росії затягнути нас чи увесь світ у темряву. Темрява ніколи не переможе. Якщо люди не заплющуватимуть очі на війну, наше світло ніколи не згасне", – сказала вона.

Недільна акція в Чехії відбулася на противагу п’ятничному протесту, під час якого кілька тисяч людей, які підтримують ініціативу "Чехія понад усе", вимагали дострокових виборів та переговорів з Росією щодо поставок газу.

Подібні акції відбуваються з початку вересня. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала наполягає, що вони були спровоковані проросійськими силами.

Детальніше читайте у статті: 70 тисяч проти України: чи вдасться уряду Чехії зупинити реванш "друзів Путіна".