У Празі відбулася масова акція на підтримку України, до учасників звернулася Зеленська

На головній площі Праги в неділю відбулася акція проти зростання протесту й екстремізму, учасники якої висловили підтримку Україні в її війні проти Росії та засудили проросійську акцію кількома днями раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Організатором протесту стала група "Мільйони моментів за демократію". На сцені, оточеній десятками тисяч мітингувальників, були плакати з написами "Чехія проти страху" і "Ми можемо дати цьому раду".

Учасники акції тримали в руках прапори Чехії, США, НАТО й України.

"Дякуємо, що прийшли подивитися своєму страху в очі. Зрозуміло, що багато хто боїться. Та це не завжди погано. Страх – хороший слуга, який допомагає нам виживати", – заявили організатори.

Massive gathering in #Prague, #CzechRepublic against “hate and fear”. People also showing support to #Ukraine



Pic source: @Axl33k + Czech Press Agencz pic.twitter.com/eDjk6hXYRl