В Праге состоялась массовая акция в поддержку Украины, к участникам обратилась Зеленская

На главной площади Праги в воскресенье состоялась акция против роста протеста и экстремизма, участники которой выразили поддержку Украине в ее войне против России и осудили пророссийскую акцию несколькими днями ранее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Организатором протеста стала группа "Миллионы моментов за демократию". На сцене, окруженной десятками тысяч митингующих, были плакаты с надписями "Чехия против страха" и "Мы можем с этим справиться".

Участники акции держали в руках флаги Чехии, США, НАТО и Украины.

"Спасибо, что пришли посмотреть своему страху в глаза. Понятно, что многие боятся. Но это не всегда плохо. Страх - хороший слуга, который помогает нам выживать", - заявили организаторы.

Massive gathering in #Prague, #CzechRepublic against “hate and fear”. People also showing support to #Ukraine



Pic source: @Axl33k + Czech Press Agencz pic.twitter.com/eDjk6hXYRl