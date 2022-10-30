В Праге состоялась массовая акция в поддержку Украины, к участникам обратилась Зеленская

На главной площади Праги в воскресенье состоялась акция против роста протеста и экстремизма, участники которой выразили поддержку Украине в ее войне против России и осудили пророссийскую акцию несколькими днями ранее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Организатором протеста стала группа "Миллионы моментов за демократию". На сцене, окруженной десятками тысяч митингующих, были плакаты с надписями "Чехия против страха" и "Мы можем с этим справиться".

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Участники акции держали в руках флаги Чехии, США, НАТО и Украины.

"Спасибо, что пришли посмотреть своему страху в глаза. Понятно, что многие боятся. Но это не всегда плохо. Страх - хороший слуга, который помогает нам выживать", - заявили организаторы.

Также митингующим показали видеообращение первой леди Украины Елены Зеленской, которая призвала их не забывать о том, что происходит в ее государстве.

"Мы не позволим России затянуть нас или весь мир в темноту. Темнота никогда не победит. Если люди не будут закрывать глаза на войну, наш свет никогда не погаснет", - сказала она.

Воскресная акция в Чехии состоялась в противовес пятничному протесту, во время которого несколько тысяч человек, поддерживающих инициативу "Чехия превыше всего", требовали досрочных выборов и переговоров с Россией по поставкам газа.

Подобные акции проходят с начала сентября. Премьер-министр Чехии Петр Фиала настаивает, что они были спровоцированы пророссийскими силами.

Подробнее читайте в статье: 70 тысяч против Украины: удастся ли правительству Чехии остановить реванш "друзей Путина".