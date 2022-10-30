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"Друзям Путіна" не вдалося здобути перемогу на місцевих виборах у Словаччині

"Європейська правда"Неділя, 30 жовтня 2022, 20:58

На виборах до місцевих і регіональних органів влади в Словаччині, що відбулися в суботу, більшість голосів отримали незалежні кандидати й чинні мери, натомість ультраправа коаліція здобула мінімальну підтримку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посланням на Pravda.

У суботу в Словаччині вперше відбулися так звані "супервибори", коли обрання керівників міст і восьми країв (регіонів), а також місцевих і крайових депутатів відбулося в один день.

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Виборці переобрали шість із восьми глав країв. У Банськобистрицькому окрузі переміг Ондржей Лунтер - син колишнього керівника краю Яна Лунтера, який вирішив не брати участь у виборах, а в Нітранському – Бранислав Бечик, якого підтримували спільнот влада й опозиція.

Що стосується виборів мерів, то переважна більшість із них була переобрана, лише в одному великому місті – Пряшів – зміниться очільник після того, як попередній відмовився від участі у перегонах.

Із 419 депутатів, що обиралися, 159 (або 38%) не представляють жодної партії, ще 54 представляють угорську нацменшину. Кандидати, яких підтримували ліберальні партії "Прогресивна Словаччина", "Свобода й солідарність" та Team Bratislava, отримали 27 депутатів.

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Успіх здобула й партія "Глас" колишнього прем’єр-міністра Петра Пеллеґріні, яка матиме 20 мандатів у місцевих радах, але при цьому в соцопитуваннях її називали найпопулярнішою партією в разі дострокових парламентських виборів.

А ультраправі "Словацька національна партія", "Альянс", "Ми родина" й партія SMER колишнього прем’єра Роберта Фіцо (яка в загальнонаціональних опитуваннях виходила на друге місце) здобули всього лише 15 депутатів.

Загалом, попри активні заклики до дострокових виборів, а також урядову кризу у Словаччині, виборці не віддали перевагу опозиційним партіям. Президентка Словаччини Зузана Чапутова вже привітала результати, сказавши, що "люди обрали досвідчених, демократичних кандидатів і переважно відхилили екстремізм та популізм".

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Теми: Словаччина
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