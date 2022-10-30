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"Друзьям Путина" не удалось одержать победу на местных выборах в Словакии

"Европейская правда"Воскресенье, 30 октября 2022, 21:58

На выборах в местные и региональные органы власти в Словакии, состоявшихся в субботу, большинство голосов получили независимые кандидаты и действующие мэры, зато ультраправая коалиция получила минимальную поддержку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Pravda.

В субботу в Словакии впервые состоялись так называемые "супервыборы", когда избрание руководителей городов и восьми краев (регионов), а также местных и краевых депутатов состоялось в один день.

Избиратели переизбрали шесть из восьми глав краев. В Банскобыстрицком округе победил Ондржей Лунтер - сын бывшего руководителя края Яна Лунтера, который решил не участвовать в выборах, а в Нитранском - Бранислав Бечик, которого поддерживали сообщества власти и оппозиция.

Что касается выборов мэров, то подавляющее большинство из них было переизбрано, только в одном крупном городе - Прешов - сменится глава после того, как предыдущий отказался от участия в гонке.

Из 419 депутатов, которые избирались, 159 (или 38%) не представляют ни одной партии, еще 54 представляют венгерское нацменьшинство. Кандидаты, которых поддерживали либеральные партии "Прогрессивная Словакия", "Свобода и солидарность" и Team Bratislava, получили 27 депутатов.

Успех получила и партия "Глас" бывшего премьер-министра Петра Пеллегрини, которая будет иметь 20 мандатов в местных советах, но при этом в соцопросах ее называли самой популярной партией в случае досрочных парламентских выборов.

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А ультраправые "Словацкая национальная партия", "Альянс", "Мы семья" и партия SMER бывшего премьера Роберта Фицо (которая в общенациональных опросах выходила на второе место) получили всего лишь 15 депутатов.

В общем, несмотря на активные призывы к досрочным выборам, а также правительственный кризис в Словакии, избиратели не отдали предпочтение оппозиционным партиям. Президент Словакии Зузана Чапутова уже поздравила результаты, сказав, что "люди выбрали опытных, демократических кандидатов и преимущественно отклонили экстремизм и популизм".

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Темы: Словакия
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