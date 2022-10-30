Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли дві громади Сумщини, поранено жінку

Катерина ТищенкоНеділя, 30 жовтня 2022, 22:31
Дмитро Живицький, фото з Facebook

У неділю росіяни обстріляли Краснопільську та Середино-Будську громади Сумщини, поранено місцеву мешканку.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: Загалом у неділю з боку росіян зафіксували 28 приходів.

По Краснопільській громаді ворог вів вогонь із мінометів 82 мм калібру (12 вибухів). Внаслідок обстрілу поранена цивільна мешканка.

"У жінки мінно-вибухова травма і лікарі дістали з її голови уламок. Зараз життю та здоров‘ю постраждалої нічого не загрожує", - повідомив Живицький.

Середино-Будську громаду росіяни обстріляли також із мінометів, 120 мм калібру. Загалом зафіксували 16 приходів. Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок та автомобіль у одному із сіл громади.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: Сумська областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Кличко розповів, коли киянам повернуть воду

Шмигаль: Росіяни атакували 18 об’єктів, більшість – енергетичні

фотоНа півночі Молдови впала російська ракета

Вранці понеділка РФ випустила по Україні понад пів сотні ракет, ППО збила 44

В Україні вводять екстрені відключення світла

оновлено, фотоРФ завдала удару по критичній інфраструктурі Київщини, є збиття ракет

Усі новини...
Сумська область
Сумщина: Росіяни скидали вибухівку і гатили з САУ
Сумська область: Росіяни випустили по прикордонню 40 боєприпасів
Сумщина: росіяни випускали снаряди і міни по громадах, гатили з АГС
Останні новини
14:28
Журналісти з’ясували, як і через кого ФСБ РФ намагається впливати на політичне життя Молдови
14:23
Де в Києві набрати воду: карта бюветів
14:22
Інтервали до 10 хвилин: поїзди столичного метро ходитимуть рідше
14:21
Інфляція в єврозоні вперше в історії стала двозначною – Євростат
14:03
оновленоРанковий удар по Хмельниччині: росіяни випустили три ракети – ОВА
13:53
Японський виробник шин Bridgestone шукає покупця на свої російські активи
13:42
МЗС Молдови засудило ракетні обстріли РФ: грубе порушення міжнародного права
13:36
Попри "завершення мобілізації" Кремль уникає відповіді, коли з’явиться указ
13:30
Повітряні сили: Крім крилатих ракет ворог б'є з С-300 та артилерії
13:30
На переговорах росіян супроводжували спецслужби РФ, слідкували за ними і нами – Умєров
Усі новини...