Росіяни обстріляли дві громади Сумщини, поранено жінку
Неділя, 30 жовтня 2022, 21:31
У неділю росіяни обстріляли Краснопільську та Середино-Будську громади Сумщини, поранено місцеву мешканку.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
Деталі: Загалом у неділю з боку росіян зафіксували 28 приходів.
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По Краснопільській громаді ворог вів вогонь із мінометів 82 мм калібру (12 вибухів). Внаслідок обстрілу поранена цивільна мешканка.
"У жінки мінно-вибухова травма і лікарі дістали з її голови уламок. Зараз життю та здоров‘ю постраждалої нічого не загрожує", - повідомив Живицький.
Середино-Будську громаду росіяни обстріляли також із мінометів, 120 мм калібру. Загалом зафіксували 16 приходів. Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок та автомобіль у одному із сіл громади.
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