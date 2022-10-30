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Россияне обстреляли две общины Сумщины, ранена женщина

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 октября 2022, 22:31
Дмитрий Живицкий, фото из Facebook

В воскресенье россияне обстреляли Краснопольскую и Середино-Будскую общины Сумщины, ранена местная жительница.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: Всего в воскресенье со стороны россиян зафиксировали 28 приходов.

По Краснопольской общине враг вел огонь из минометов 82 мм калибра (12 взрывов). В результате обстрела ранена гражданская жительница.

"У женщины минно-взрывная травма и врачи достали из ее головы осколок. Сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает", - сообщил Живицкий.

Середино-Будскую общину россияне обстреляли также из минометов, 120 мм калибра. В общем зафиксировали 16 приходов. В результате обстрела поврежден частный дом и автомобиль в одном из сел общины.

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Темы: Сумская областьвойна
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