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Зеленський відзначив воїнів "за хоробрість і стійкість", "особливу енергійність"

Ольга Глущенко Неділя, 30 жовтня 2022, 23:20
Зеленський відзначив воїнів за хоробрість і стійкість, особливу енергійність
Зеленський, скриншот

За підсумками минулого тижня президент України Володимир Зеленський відзначив військових кількох бригад "за хоробрість і стійкість" і "особливу енергійність".

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "За підсумками цього тижня хочу відзначити воїнів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 5-го окремого штурмового полку і 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за хоробрість і стійкість при утриманні рубежів на Сіверському напрямку.

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А також бійців 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади за рішучість при звільненні нашої території, за особливу енергійність. Дякую вам, воїни!

На відмінно проявили себе воїни-прикордонники Чопського загону, які зараз у складі сил оборони України захищають нашу державу на Донеччині. Сьогодні вони зупинили жорсткі штурмові дії ворога – російську атаку відбито. До того ж зуміли поповнити наш обмінний фонд. Дякую, хлопці!

Мають результат і Повітряні сили. Є сьогодні збитий російський ударний гвинтокрил і збитий російський військовий літак Су-25".

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Теми: ЗеленськийЗбройні сили
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