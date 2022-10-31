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Зеленский отметил воинов "за храбрость и стойкость", "особую энергичность"

Ольга ГлущенкоПонедельник, 31 октября 2022, 00:20
Зеленский, скриншот

По итогам прошлой недели президент Украины Владимир Зеленский отметил военных нескольких бригад "за храбрость и стойкость" и "особую энергичность".

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "По итогам этой недели хочу отметить воинов 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, 5-го отдельного штурмового полка и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады за храбрость и стойкость при удержании рубежей на Северском направлении.

А также бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады за решительность при освобождении нашей территории, за особую энергичность. Спасибо вам, воины!

На отлично проявили себя воины-пограничники Чопского отряда, которые сейчас в составе сил обороны Украины защищают наше государство в Донецкой области. Сегодня они остановили жесткие штурмовые действия врага - российскую атаку отбито. К тому же сумели пополнить наш обменный фонд. Спасибо, ребята!

Имеют результат и Воздушные силы. Есть сегодня сбитый российский ударный вертолет и сбитый российский военный самолет Су-25".

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Темы: ЗеленскийВооруженные силы
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