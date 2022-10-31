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"Багато дітей" – Вілкул про евакуацію людей із прифронтової Херсонщини

Ольга Глущенко Понеділок, 31 жовтня 2022, 00:58
Вілкул, скриншот

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про евакуацію людей із нещодавно звільнених населених Херсонської області, які обстрілюють окупанти.

Джерело: Вілкул у Телеграм

Пряма мова: "…ми допомагаємо в евакуації людей із нещодавно звільнених населених пунктів Херсонщини.

Орки (росіяни – ред.) продовжують обстріли, і ситуація там дуже непроста для мирних людей.

Так, сьогодні (у неділю – ред.) внаслідок обстрілу Новоолександрівської громади Бериславського району постраждали 3 цивільні особи.

Серед евакуйованих багато дітей".

Деталі: Вілкул повідомив, що 30 жовтня також вдалося евакуювати 33 особи з одного із прифронтових сіл, у тому числі 2-х немовлят.

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"Людей, у яких немає родичів… розміщуємо в місця компактного проживання – в школи та терцентри. Вони отримують усю необхідну допомогу", – додав Вілкул.

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Теми: Кривий РігХерсонська областьвійнаевакуація
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