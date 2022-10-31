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"Много детей" – Вилкул об эвакуации людей из прифронтовой Херсонщины

Ольга ГлущенкоПонедельник, 31 октября 2022, 00:58
Вилкул, скриншот

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил об эвакуации людей из недавно освобожденных населенных пунктов Херсонской области, которые обстреливают оккупанты.

Источник: Вилкул в Телеграмм

Прямая речь: "...мы помогаем в эвакуации людей из недавно освобожденных населенных пунктов Херсонщины.

Орки (россияне - ред.) продолжают обстрелы, и ситуация там очень непростая для мирных людей.

Так, сегодня (в воскресенье - ред.) в результате обстрела Новоалександровской общины Бериславского района пострадали 3 гражданских лица.

Среди эвакуированных много детей".

Детали: Вилкул сообщил, что 30 октября также удалось эвакуировать 33 человека из одного из прифронтовых сел, в том числе 2-х младенцев.

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"Людей, у которых нет родственников... размещаем в места компактного проживания - в школы и терцентры. Они получают всю необходимую помощь", - добавил Вилкул.

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Темы: Кривой РогХерсонская областьвойнаэвакуация
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