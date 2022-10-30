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"Много детей" – Вилкул об эвакуации людей из прифронтовой Херсонщины

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 30 октября 2022, 23:58
Много детей – Вилкул об эвакуации людей из прифронтовой Херсонщины
Вилкул, скриншот

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил об эвакуации людей из недавно освобожденных населенных пунктов Херсонской области, которые обстреливают оккупанты.

Источник: Вилкул в Телеграмм

Прямая речь: "...мы помогаем в эвакуации людей из недавно освобожденных населенных пунктов Херсонщины.

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Орки (россияне - ред.) продолжают обстрелы, и ситуация там очень непростая для мирных людей.

Так, сегодня (в воскресенье - ред.) в результате обстрела Новоалександровской общины Бериславского района пострадали 3 гражданских лица.

Среди эвакуированных много детей".

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Детали: Вилкул сообщил, что 30 октября также удалось эвакуировать 33 человека из одного из прифронтовых сел, в том числе 2-х младенцев.

"Людей, у которых нет родственников... размещаем в места компактного проживания - в школы и терцентры. Они получают всю необходимую помощь", - добавил Вилкул.

Темы: Кривой РогХерсонская областьвойнаэвакуация
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