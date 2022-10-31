Колишній президент переміг Болсонару на виборах у Бразилії

Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва здійснив дивовижне політичне повернення, перемігши чинного президента Жаїра Болсонару на одних з найбільш значущих виборів в історії країни.

Джерело: The Guardian

Деталі: Після підрахунку 99 відсотків голосів да Сілва, колишній заводський робітник, який 20 років тому став президентом, отримав 50,8 відсотка голосів виборців.

Болсонару, який був обраний президентом у 2018 році, отримав 49,1%.

Таким чином, Лула отримав понад 59 млн голосів проти 57 млн голосів Болсонару.

Прихильники Лули зібралися, аби відсвяткувати його перемогу.