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Колишній президент переміг Болсонару на виборах у Бразилії

Понеділок, 31 жовтня 2022, 00:23
Колишній президент переміг Болсонару на виборах у Бразилії
Луїс Інасіу Лула да Сілва, фото: Getty Images

Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва здійснив дивовижне політичне повернення, перемігши чинного президента Жаїра Болсонару на одних з найбільш значущих виборів в історії країни.

Джерело: The Guardian

Деталі: Після підрахунку 99 відсотків голосів да Сілва, колишній заводський робітник, який 20 років тому став президентом, отримав 50,8 відсотка голосів виборців.

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Болсонару, який був обраний президентом у 2018 році, отримав 49,1%.

Таким чином, Лула отримав понад 59 млн голосів проти 57 млн голосів Болсонару.

Прихильники Лули зібралися, аби відсвяткувати його перемогу.

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Теми: Бразиліявиборипрезидент
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