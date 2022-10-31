Бывший президент победил Болсонару на выборах в Бразилии

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совершил удивительное политическое возвращение, победив действующего президента Жаира Болсонару на одних из самых значимых выборах в истории страны.

Источник: The Guardian

Детали: После подсчета 99 процентов голосов да Силва, бывший заводской рабочий, который 20 лет назад стал президентом, получил 50,8 процента голосов избирателей.

Реклама:

Болсонару, который был избран президентом в 2018 году, получил 49,1%.

Таким образом, Лула получил более 59 млн голосов против 57 млн голосов Болсонару.

Сторонники Лулы собрались, чтобы отпраздновать его победу.