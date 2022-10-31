Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бывший президент победил Болсонару на выборах в Бразилии

Понедельник, 31 октября 2022, 01:23
Луис Инасиу Лула да Силва, фото: Getty Images

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совершил удивительное политическое возвращение, победив действующего президента Жаира Болсонару на одних из самых значимых выборах в истории страны.

Источник: The Guardian

Детали: После подсчета 99 процентов голосов да Силва, бывший заводской рабочий, который 20 лет назад стал президентом, получил 50,8 процента голосов избирателей.

Болсонару, который был избран президентом в 2018 году, получил 49,1%.

Таким образом, Лула получил более 59 млн голосов против 57 млн голосов Болсонару.

Сторонники Лулы собрались, чтобы отпраздновать его победу.

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: Бразилиявиборыпрезидент
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоСБУ провела обыски у руководства УПЦ МП на Кировоградщине: распространяли пропаганду РФ

видеоГБР продолжает ревизию Одесской таможни: при обысках нашли вертолет

Поезда столичного метро будут ходить реже

Взрыв на аэродроме в РФ: два вертолета полностью уничтожены – ГУР

Кличко рассказал, когда киевлянам вернут воду

Шмыгаль: Россияне атаковали 18 объектов, большинство - энергетические

Все новости...
Бразилия
Байден надеется на сотрудничество с новым президентом Бразилии
Бразилия зафиксировала первую смерть от обезьяньей оспы
Футзал: Украина упустила победу в финале студенческого Чемпионата мира
Последние новости
17:16
Ипотечная программа "єОселя": уже подали 11 тысяч заявок
17:02
Минобороны РФ делает вид, что завершает мобилизацию, хотя указа Путина нет
17:02
Удар по Буковине будет очень ощутимым для всей энергосистемы Украины - ОВА
16:48
видеоПограничники отбили жестокий штурм в Донецкой области и пополнили обменный фонд
16:41
Трибунал для России неофициально поддерживают 10-16 стран – генпрокурор
16:36
Норвегия повышает готовность вооруженных сил с 1 ноября
16:30
В АРМА передали миллиардные активы компании, которой владел российский олигарх
16:20
У ДТЭК заканчивается запас оборудования для ремонтов поврежденных энергообъектов
16:12
Информация о контрабанде украинского оружия в Финляндию оказалась фейком – МВД
16:04
Глава Фонда госимущества Рустем Умеров: Надо продать все, кроме совести
Все новости...