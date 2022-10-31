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Бывший президент победил Болсонару на выборах в Бразилии

Понедельник, 31 октября 2022, 00:23
Бывший президент победил Болсонару на выборах в Бразилии
Луис Инасиу Лула да Силва, фото: Getty Images

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совершил удивительное политическое возвращение, победив действующего президента Жаира Болсонару на одних из самых значимых выборах в истории страны.

Источник: The Guardian

Детали: После подсчета 99 процентов голосов да Силва, бывший заводской рабочий, который 20 лет назад стал президентом, получил 50,8 процента голосов избирателей.

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Болсонару, который был избран президентом в 2018 году, получил 49,1%.

Таким образом, Лула получил более 59 млн голосов против 57 млн голосов Болсонару.

Сторонники Лулы собрались, чтобы отпраздновать его победу.

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Темы: Бразилиявиборыпрезидент
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