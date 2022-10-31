На півдні ЗСУ знищили ворожі склади боєприпасів, гаубицю і зенітну установку – командування

На південних рубежах захисту України Сили оборони виконали 156 вогневих завдань, знищивши склади боєприпасів, гаубицю і зенітну установку ворога.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Серед дня (у неділю – ред.) ворог обстрілював Куцурубську громаду на Миколаївщині з РСЗВ та важкої артилерії. Без людських втрат та руйнувань.

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Штурмовою авіацією і ударними гелікоптерами ворог тричі атакував наші позиції та звільнені населені пункти Бериславського району. У відповідь наші авіатори також тричі атакували райони зосередження ворожої живої сили та техніки, а воїни-зенітники влучно збили черговий Су-25".

Деталі: Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони півдня виконали 156 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога наразі складають 27 загарбників, танк, 2 міномети, самохідна крупнокаліберна гаубиця "Акація", 23-мм зенітна установка та 5 одиниць авто-бронетехніки.

ВІДЕО ДНЯ

У Баштанському і Бериславському районах знищено 2 ворожих склади боєприпасів.

За даними ОК "Південь", корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі налічує 8 кораблів, маневрує під прикриттям кримського узбережжя. Напоготові до застосування 2 надводних ракетоносії з 16-ма "Калібрами".