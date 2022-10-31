На юге ВСУ уничтожили вражеские склады боеприпасов, гаубицу и зенитную установку - командование

На южных рубежах защиты Украины Силы обороны выполнили 156 огневых задач, уничтожив склады боеприпасов, гаубицу и зенитную установку врага.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Среди дня (в воскресенье - ред.) враг обстреливал Куцурубскую общину на Николаевщине из РСЗО и тяжелой артиллерии. Без человеческих потерь и разрушений.

Штурмовой авиацией и ударными вертолетами враг трижды атаковал наши позиции и освобожденные населенные пункты Бериславского района. В ответ наши авиаторы также трижды атаковали районы сосредоточения вражеской живой силы и техники, а воины-зенитчики точно сбили очередной Су-25".

Детали: Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны юга выполнили 156 огневых задач.

Подтвержденные потери врага пока составляют 27 захватчиков, танк, 2 миномета, самоходная крупнокалиберная гаубица "Акация", 23-мм зенитная установка и 5 единиц авто-бронетехники.

В Баштанском и Бериславском районах уничтожено 2 вражеских склада боеприпасов.

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По данным ОК "Юг", корабельная группировка вражеских сил в Черном море насчитывает 8 кораблей, маневрирует под прикрытием крымского побережья. Наготове к применению 2 надводных ракетоносителя с 16-ю "Калибрами".