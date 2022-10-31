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ОК "Південь": окупанти готують відведення артилерії з частини Херсонщини

Ольга Глущенко Понеділок, 31 жовтня 2022, 03:55
ілюстративне фото, Getty Images

В оперативному командуванні "Південь" повідомляють, що російські загарбники розпочали підготовку до відведення артилерійського озброєння з правобережної частини Херсонської області.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "На тимчасово окупованих територіях Херсонської області створюються умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення. Окупаційна влада відключає електрику й воду, доступ до мережі Інтернет, лякає нанесенням ракетних ударів з боку Збройних Сил України, агітує за термінову евакуацію.

Самі ж окупанти першочергово вивозять медзаклади з персоналом і оперативні служби. Від місцевих підприємців вимагають терміново реалізувати продовольчі товари, закривають крамниці і ринки.

Водночас, підрозділи окупаційних військ розпочали підготовку до відведення артилерійського озброєння з правобережної частини Херсонської області, з подальшим можливим перекиданням на інші напрямки".

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Теми: війнаЗбройні силиХерсонська область
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