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ОК "Юг": оккупанты готовят отвод артиллерии из части Херсонщины

Ольга ГлущенкоПонедельник, 31 октября 2022, 02:55
ОК Юг: оккупанты готовят отвод артиллерии из части Херсонщины
иллюстративное фото, Getty Images

В оперативном командовании "Юг" сообщают, что российские захватчики начали подготовку к отводу артиллерийского вооружения с правобережной части Херсонской области.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "На временно оккупированных территориях Херсонской области создаются условия, непригодные для проживания местного гражданского населения. Оккупационные власти отключают электричество и воду, доступ к сети Интернет, пугает нанесением ракетных ударов со стороны Вооруженных Сил Украины, агитирует за срочную эвакуацию.

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Сами же оккупанты в первую очередь вывозят медучреждения с персоналом и оперативные службы. От местных предпринимателей требуют срочно реализовать продовольственные товары, закрывают магазины и рынки.

В то же время, подразделения оккупационных войск начали подготовку к отводу артиллерийского вооружения с правобережной части Херсонской области, с последующей возможной переброской на другие направления".

Темы: войнаВооруженные силыХерсонская область
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