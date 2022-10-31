Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОК "Юг": оккупанты готовят отвод артиллерии из части Херсонщины

Ольга ГлущенкоПонедельник, 31 октября 2022, 03:55
иллюстративное фото, Getty Images

В оперативном командовании "Юг" сообщают, что российские захватчики начали подготовку к отводу артиллерийского вооружения с правобережной части Херсонской области.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "На временно оккупированных территориях Херсонской области создаются условия, непригодные для проживания местного гражданского населения. Оккупационные власти отключают электричество и воду, доступ к сети Интернет, пугает нанесением ракетных ударов со стороны Вооруженных Сил Украины, агитирует за срочную эвакуацию.

Сами же оккупанты в первую очередь вывозят медучреждения с персоналом и оперативные службы. От местных предпринимателей требуют срочно реализовать продовольственные товары, закрывают магазины и рынки.

В то же время, подразделения оккупационных войск начали подготовку к отводу артиллерийского вооружения с правобережной части Херсонской области, с последующей возможной переброской на другие направления".

ВИДЕО ДНЯ

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: войнаВооруженные силыХерсонская область
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Богуслаев в начале войны саботировал передачу ВСУ вертолетов – генпрокурор

Россияне попали в два гражданских буксира – есть погибшие, раненый и пропавший

Без света еще 270 тысяч квартир: Кличко сообщил, когда стабилизируют ситуацию

Насирова взяли под стражу с возможностью внесения залога в 523 млн грн

фотоСБУ провела обыски у руководства УПЦ МП на Кировоградщине: распространяли пропаганду РФ

видеоГБР продолжает ревизию Одесской таможни: при обысках нашли вертолет

Все новости...
война
Авиация ударили по опорным пунктам, районам сосредоточения и ПВО врага – сводка
По всей Украине объявлена воздушная тревога
Новая Зеландия ввела санкции против "вагнеровцев" и пропагандистских СМИ России
Последние новости
19:51
Резников: Пришло время для мира предоставить России статус государства-террориста
19:46
За три минуты на Херсонщине уничтожили двух российских "Аллигаторов"
19:44
Как включать приборы после восстановления электроснабжения
19:33
Зеленский и премьер Чехии подписали декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО
19:20
Завод Hyundai в РФ продлил простой до декабря
19:20
"Живем в Хэллоуине с 24 февраля": как украинцы реагируют на празднование Дня всех святых-2022
19:18
ДТЭК сообщает о восстановлении света в Киеве, но действуют ограничения
19:17
Россия не будет признавать "зерновой коридор" без своего участия: обещает проверять суда
19:16
Объявили длинный список номинантов премии Юрия Шевелева
19:08
Чехия разработала план помощи Украине и даст деньги на дизель-генераторы
Все новости...