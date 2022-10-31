Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нова Зеландія ввела санкції проти "вагнерівців" і пропагандистських ЗМІ Росії

Ольга Глущенко Понеділок, 31 жовтня 2022, 06:50
Photo: Mark Mitchell

Нова Зеландія запровадила санкції проти Росії, зокрема пропагандистських ЗМІ та групи найманців "Вагнера", за вторгнення в Україну.

Джерело: заява міністерки закордонних справ Нової Зеландії Нанаї Магути, яку цитує One News

Пряма мова: "Ми запроваджуємо санкції проти 14 фізичних та семи юридичних осіб в рамках нашої постійної підтримки України.

До списку входять військовослужбовці, оборонні структури та їх глави, керовані Росією дезінформаційні ЗМІ, а також воєнізована організація та її комадування".

Деталі: Магута уточнила, що серед підсанкційних осіб – керівники та акціонери компаній, які розробляють і виробляють ракети і вогнепальну зброю, а також члени "неонацистських воєнізованих груп, пов'язаних з групою найманців "Вагнера".

Як зазначає видання, також під санкції потрапили російські дезінформаційні ЗМІ, зокрема інформаційне агентство "ИнфоРос", а також кримський пропагандистський телеканал NewsFront.

"Російська Федерація несе відповідальність за порушення суверенітету і територіальної цілісності України, що є серйозним порушенням міжнародного права. Нова Зеландія особливо занепокоєна нещодавніми атаками Росії, спрямованими проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури в містах по всій Україні", - зазначила Магута.

ВІДЕО ДНЯ

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: санкціїРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоПутін: Масований удар по Україні – це помста за Севастополь

"Зернова угода" залишається чинною попри заяви РФ – ООН

Богуслаєв на початку війни саботував передачу ЗСУ гелікоптерів – генпрокурор

Росіяни поцілили у два цивільних буксири – є загиблі, поранений і зниклий

Без світла ще 270 тисяч квартир: Кличко повідомив, коли стабілізують ситуацію

Насірова відправили у СІЗО з можливістю внесення застави у 523 млн грн

Усі новини...
санкції
Росія вигадала собі ще 11 "недружніх" країн
Канада запровадила санкції проти енергетичних компаній РФ і керівництва "Газпрому"
Норвегія приєдналася до останніх санкцій ЄС проти Росії за війну
Останні новини
23:18
Військові США почали стежити за обліком західної зброї в Україні
23:12
Зеленський про роботу ППО: На кожні 10 влучань росіяни вже витрачають учетверо більше ракет
22:37
відеоПутін про переговори з Україною: Ми почекаємо
22:36
У ЄС розглядають три сценарії фінансової підтримки України під час війни – ЗМІ
22:35
Путін здивувався, що потрібен указ про закінчення мобілізації: пішов до юристів
22:30
Зеленський поговорив із генсеком ООН і Шольцом про "зернову угоду" й ракетний терор РФ
22:25
відеоПутін: Масований удар по Україні – це помста за Севастополь
21:46
МАГАТЕ почала інспекцію об'єктів в Україні після заяв Росії про "брудну бомбу"
21:32
"Зернова угода" залишається чинною попри заяви РФ – ООН
21:23
9 мін в пакеті: на Рівненщині діти повідомили про небезпечну знахідку
Усі новини...