Нова Зеландія ввела санкції проти "вагнерівців" і пропагандистських ЗМІ Росії

Нова Зеландія запровадила санкції проти Росії, зокрема пропагандистських ЗМІ та групи найманців "Вагнера", за вторгнення в Україну.

Джерело: заява міністерки закордонних справ Нової Зеландії Нанаї Магути, яку цитує One News

Пряма мова: "Ми запроваджуємо санкції проти 14 фізичних та семи юридичних осіб в рамках нашої постійної підтримки України.

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До списку входять військовослужбовці, оборонні структури та їх глави, керовані Росією дезінформаційні ЗМІ, а також воєнізована організація та її комадування".

Деталі: Магута уточнила, що серед підсанкційних осіб – керівники та акціонери компаній, які розробляють і виробляють ракети і вогнепальну зброю, а також члени "неонацистських воєнізованих груп, пов'язаних з групою найманців "Вагнера".

Як зазначає видання, також під санкції потрапили російські дезінформаційні ЗМІ, зокрема інформаційне агентство "ИнфоРос", а також кримський пропагандистський телеканал NewsFront.

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"Російська Федерація несе відповідальність за порушення суверенітету і територіальної цілісності України, що є серйозним порушенням міжнародного права. Нова Зеландія особливо занепокоєна нещодавніми атаками Росії, спрямованими проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури в містах по всій Україні", - зазначила Магута.