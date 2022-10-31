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Новая Зеландия ввела санкции против "вагнеровцев" и пропагандистских СМИ России

Ольга ГлущенкоПонедельник, 31 октября 2022, 05:50
Новая Зеландия ввела санкции против вагнеровцев и пропагандистских СМИ России
Photo: Mark Mitchell

Новая Зеландия ввела санкции против России, в частности пропагандистских СМИ и группы наемников "Вагнера", за вторжение в Украину.

Источник: заявление министра иностранных дел Новой Зеландии Нанайи Магуты, которое цитирует One News

Прямая речь: "Мы вводим санкции против 14 физических и семи юридических лиц в рамках нашей постоянной поддержки Украины.

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В список входят военнослужащие, оборонные структуры и их главы, управляемые Россией дезинформационные СМИ, а также военизированная организация и ее командование".

Детали: Магута уточнила, что среди подсанкционных лиц - руководители и акционеры компаний, которые разрабатывают и производят ракеты и огнестрельное оружие, а также члены "неонацистских военизированных групп, связанных с группой наемников "Вагнера".

Как отмечает издание, также под санкции попали российские дезинформационные СМИ, в частности информационное агентство "ИнфоРос", а также крымский пропагандистский телеканал NewsFront.

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"Российская Федерация несет ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, что является серьезным нарушением международного права. Новая Зеландия особенно обеспокоена недавними атаками России, направленными против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в городах по всей Украине", - отметила Магута.

Темы: санкцииРосcиявойна
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