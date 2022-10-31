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РФ вдарила по критичній інфраструктурі Харкова: є перебої зі світлом та водою

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 07:23

Зранку 31 жовтня російські окупанти вдарили об’єктам критичної інфраструктури Харкова, призупинено роботу метро, є перебої зі світлом і водою.

Джерело: мер міста Ігор Teрехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пресслужба харківського метрополітену

Пряма мова: "Два прильоти по Харкову. Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в місті".

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Деталі: Оголошена повітряна тривога.

Оновлено об 09:00: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 8:00 ранку ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з російського Бєлгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Станом на 08:31 постраждалих не було. Всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється. 

З технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено об 11:02: Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що після ранкових прильотів ситуація в Харкові складна. Удар припав на об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого було знеструмлено метрополітен і наземний електротранспорт. 

Станом на 11:00 вдалося запустити Холодногірсько-Заводську лінію, а тролейбуси і трамваї замінили автобусами. Також є проблеми з водопостачанням, але енергетики та комунальники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу води до осель харків'ян.

Теми: Харківвійна
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