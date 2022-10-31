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РФ ударила по критической инфраструктуре Харькова: есть перебои со светом и водой

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 31 октября 2022, 08:23

Утром 31 октября российские оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры Харькова, приостановлена работа метро, есть перебои со светом и водой.

Источник: мэр города Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синєгубов, пресс-служба харьковского метрополитена

Прямая речь: "Два прилета по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе".

Детали: Объявлена воздушная тревога.

Обновлено в 09:00: Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что около 8:00 утра враг нанес по Харькову и Чугуевскому району ракетные удары. Предварительно, ракетами комплекса С-300, которые запустили из российского Белгорода. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому возможны перебои со светом. По состоянию на 08:31 пострадавших не было. Все службы работают на местах попаданий. Информация уточняется.

По техническим причинам временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена.

Обновлено в 11:02: Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что после утренних прилетов ситуация в Харькове сложная. Удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт. 

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По состоянию на 11:00 удалось запустить Холодногорско-Заводскую линию, а троллейбусы и трамваи заменили автобусами. Также есть проблемы с водоснабжением, но энергетики и коммунальщики делают все возможное, чтобы скорее возобновить подачу воды в дома харьковчан.

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Темы: Харьковвойна
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